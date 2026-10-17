El periodista Sebastián Dumont, nacido en San Miguel, se incorporó a la conducción de 70-20-HOY, el histórico ciclo periodístico de El Nueve que durante años estuvo encabezado por Chiche Gelblung. Tras la muerte del conductor, ocurrida el 9 de septiembre pasado, el programa inició una nueva etapa con Mercedes Cordero al frente y ahora suma al periodista bonaerense como coconductor.

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El envío, producido por Red Cube, se emite los domingos de 21 a 22.30 y mantiene su equipo de columnistas, integrado por Martín Musciatti, Aldana San José y Alicia Barbasola, quienes participan del análisis de la actualidad, las entrevistas y los debates en vivo.

La llegada de Dumont representa un nuevo desafío en su recorrido profesional y pone en pantalla a un periodista con experiencia en la cobertura de la política y la realidad bonaerense, una agenda clave para entender las decisiones y los conflictos que atraviesan a los municipios de la Provincia.

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A lo largo de su carrera, Dumont desarrolló tareas en medios gráficos, digitales, radiales y televisivos. Actualmente, trabaja en Radio Rivadavia y Radio Con Vos, mientras mantiene su actividad vinculada al diario La Prensa.

En televisión, uno de sus antecedentes destacados fue su paso por Canal 26, donde integró la conducción de espacios informativos como La noche del 26. Su trabajo en el ámbito digital también recibió reconocimiento en julio de 2025, cuando obtuvo un Premio Martín Fierro de Portales Web.

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Con su incorporación, 70-20-HOY apuesta a consolidar una nueva dupla al frente del programa, con Cordero y Dumont como conductores y una propuesta que combina información política, análisis de la actualidad y entrevistas.

Para San Miguel y la región bonaerense, la llegada del periodista a la conducción de un ciclo de alcance nacional también pone en relieve una trayectoria vinculada a la cobertura de la política provincial, un ámbito en el que las decisiones de los gobiernos locales y de la administración bonaerense tienen impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.