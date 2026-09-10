El periodista tandilense Martín Glade volvió sobre una experiencia que marcó una etapa de su carrera: durante casi dos años trabajó para los portales digitales de Chiche Gelblung, uno de los comunicadores más reconocidos de la televisión y la radio argentina, recientemente fallecido.

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Glade, actualmente coordinador de contenidos de El Eco Multimedios, recordó aquella etapa durante una entrevista en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Su vínculo con Gelblung comenzó en 2007, cuando el periodismo digital todavía atravesaba sus primeros años de expansión y los portales buscaban disputarles espacio a las tradicionales agencias de noticias.

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El periodista tandilense se incorporó al equipo a través de un conocido en común y comenzó a trabajar de manera remota desde Tandil. Del otro lado estaba un Gelblung que buscaba trasladar a Internet una fórmula que ya había desarrollado durante años en los medios audiovisuales: información, impacto y una mirada diferente sobre las noticias.

“Buscaba el impacto, era un portal cien por ciento Chiche. No solo estaba la información de los medios nacionales, sino que se buscaba ese enfoque que él trasladaba a la televisión”, recordó Glade.

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Para el periodista, aquella experiencia también significó conocer de cerca una manera particular de entender la profesión. Gelblung tenía la capacidad de encontrar una historia en lugares donde otros quizás no miraban y apostaba por temas que escapaban de la agenda tradicional.

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Glade recordó así algunas de las situaciones que caracterizaban aquella época y que podían llegar incluso a lo insólito, con recreaciones y contenidos pensados para provocar una reacción en el público.

Pero detrás de esa búsqueda permanente por llamar la atención también había una enseñanza periodística que Glade conserva hasta hoy.

“Si no había noticias, había que dar una vuelta a la manzana y encontrar una historia”, recordó que decía Gelblung, a quien definió como un gran “contador de historias mínimas”.

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La experiencia también tuvo su costado más particular. Glade contó entre risas las dificultades que en algunas ocasiones tenía para cobrar sus honorarios y recordó los viajes desde Tandil hacia Buenos Aires para recibir el pago en efectivo.

Incluso evocó las largas esperas en una oficina de Radio 10, donde compartía fila con trabajadores de distintos sectores que también aguardaban para cobrar.

Más allá de esas anécdotas, el periodista tandilense rescató especialmente aquello que aprendió durante esos años: la capacidad de detectar una noticia, incluso cuando a primera vista parecía no haberla.

Y marcó una diferencia con el modo de ejercer el periodismo en una ciudad como Tandil, donde la relación con la comunidad y la responsabilidad frente a las personas involucradas muchas veces impone otros tiempos.

Glade puso como ejemplo la cobertura de una muerte. Mientras que en los grandes medios nacionales puede existir una fuerte competencia por conseguir la primicia, sostuvo que en el periodismo local prevalece otra lógica.

“Cuando fallece alguien importante para la sociedad, no nos importa la primicia. Somos prudentes, esperamos a que la Policía avise a los familiares”, explicó.

A varios años de aquella experiencia, el recuerdo de Gelblung aparece entonces no solamente como una anécdota de una etapa del periodismo digital, sino también como parte del recorrido profesional de un periodista bonaerense que aprendió, desde Tandil, a buscar historias allí donde otros no necesariamente las veían.