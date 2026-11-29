Un sector del peronismo bonaerense reunió a más de 300 militantes y dirigentes en Ituzaingó para cerrar un ciclo de plenarios territoriales y comenzar a proyectar su organización política hacia 2027. Durante el encuentro, uno de los principales reclamos fue que Cristina Fernández de Kirchner recupere la libertad y sea candidata presidencial el año próximo.

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"Cristina es inocente, debe estar libre y tiene que ser la candidata del Peronismo el año que viene, para que volvamos a tener un gobierno que empiece a solucionar los problemas que nos va a dejar Javier Milei", sostuvo Gisela Marziotta, exdiputada nacional y una de las principales referentes del espacio.

La actividad se realizó en la Sociedad de Fomento Iparraguirre, de Ituzaingó, y fue organizada por Peronismo por la Provincia de Buenos Aires. Además de Marziotta, participaron el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María; el dirigente Darío Duretti y el concejal local del Frente Renovador, Carlos Acuña.

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Según informó el medio local La Ciudad de Ituzaingó, el encuentro funcionó como cierre de una recorrida que había comenzado el 30 de mayo en Junín y que incluyó reuniones en distintas secciones electorales de la provincia.

Durante su intervención, Marziotta también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y llamó a profundizar el trabajo territorial. "Nuestro Pueblo nos está exigiendo que estemos cerca, que los escuchemos, que no los dejemos solos, que nos organicemos para resolver cada uno de los problemas que viene generando este Gobierno desde que asumió", expresó.

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Por su parte, Santa María planteó la necesidad de construir una propuesta que reúna a los distintos sectores del peronismo. "El peronismo tiene que estar unidos, con todos y todas y expresar una fórmula que nos contenga a todos, tanto a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Las discusiones también estuvieron atravesadas por el diagnóstico sobre la situación económica y social. Entre los problemas señalados aparecieron el endeudamiento de las familias, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral, el desempleo y el pluriempleo.

El reclamo por Cristina Kirchner no es nuevo dentro de este espacio. En anteriores encuentros territoriales, Marziotta ya había defendido la posibilidad de que la expresidenta vuelva a competir por la Presidencia en 2027.

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El plenario de Ituzaingó se realizó en una semana atravesada por el debate electoral en el Congreso, luego de que el Senado diera media sanción al proyecto que contempla la suspensión de las PASO para 2027. En ese escenario, el espacio busca ampliar su organización territorial y participar de la discusión sobre el futuro del peronismo bonaerense y nacional.