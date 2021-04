Gina Rivero, de la Coalición Cívica ARI, buscaba hacer un relevamiento de las distintas salas de primeros auxilios pero no la dejaron. A las tres que asistió no le permitieron el ingreso. "Las salitas no tienen insumos, no tienen clínicos y algunas no tienen ni luz", denunció. Cargó contra el Intendente del Frente de Todos.