La concejal de la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola, aseguró que una parte importante de las personas en situación de calle que viven en Mar del Plata proviene de otras provincias, aunque también reconoció que hay jóvenes de la ciudad que no pueden regresar a sus barrios por conflictos familiares o problemas de convivencia.

Las declaraciones se dieron durante una reunión de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, en el marco del debate de un proyecto vinculado al consumo problemático en la población en situación de calle.

Baragiola, quien fue secretaria de Desarrollo Social del municipio en distintas gestiones (durante los gobiernos de Daniel Katz, Carlos Arroyo y Guillermo Montenegro) sostuvo que el fenómeno creció en las últimas décadas.

“Hace veinte años había dos o tres personas en situación de calle. Hoy, con otra situación social, hay un alto número de gente que no es de Mar del Plata”, afirmó.

Según explicó, durante su gestión detectaron casos de familias que llegaban a la ciudad con pasajes entregados por organismos públicos de otras provincias. “He atendido casos en la Ferroautomotora de familias completas que decían: ‘Fui a tal ministerio de mi provincia y me dieron los pasajes para venirme a Mar del Plata’”, relató. En ese sentido, cuestionó que de esa forma otras jurisdicciones “se sacan el problema de encima” para que lo resuelva el municipio.

La concejala señaló que, ante esas situaciones, el área social intervenía para atender la urgencia y luego intentaba coordinar el regreso de las personas a sus lugares de origen, contactando a familiares y verificando dónde podrían vivir.

Debate en el Concejo

Durante el intercambio, la autora del proyecto que motivó el debate, Eva Ayala, de Acción Marplatense, planteó que los datos disponibles no muestran un crecimiento poblacional asociado a la migración en la ciudad.

“El problema no viene de afuera, son nuestros problemas”, sostuvo Ayala.

Baragiola coincidió parcialmente con ese planteo y señaló que la problemática tiene múltiples causas. “No es que el problema sea de afuera, es de Mar del Plata, porque te lo traen de afuera y de adentro”, explicó. En ese sentido, mencionó casos de jóvenes de entre 20 y 28 años que terminan viviendo en la calle porque sus familias no los reciben nuevamente en sus hogares tras episodios de violencia o robos.

“Te dicen que no pueden volver al barrio. La familia te dice: ‘No lo quiero en mi casa, me robó todo, me pegó’”, describió.

La discusión en el Concejo se produjo días después de que el jefe comunal, Agustín Neme, anunciara en la apertura de sesiones ordinarias que los llamados “trapitos” que no tengan domicilio en la ciudad serán expulsados.

En relación con el consumo problemático, Baragiola indicó que actualmente no existe un programa específico destinado a la recuperación de personas en situación de calle con adicciones. Según detalló, la asistencia se canaliza a través de un programa de salud mental que articula distintas áreas municipales.

Por otra parte, remarcó que en la ciudad no hay menores viviendo en la vía pública. “Si aparece algún caso interviene inmediatamente el área de Infancia y Juventud. No permitimos que haya menores”, aseguró.

En cuanto a los adultos, explicó que algunos rechazan las alternativas de asistencia o alojamiento que ofrece el municipio y prefieren permanecer en los lugares que frecuentan, pese a los pedidos de los equipos que trabajan en la problemática.