El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió por segunda vez en pocas semanas a autoridades de Anhui Conch Cement, la cementera más grande de China, que avanza con su desembarco en el distrito bonaerense.

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Según informaron, la firma proyecta instalar un centro logístico de distribución para abastecer con sus productos a distintos puntos del país. Las dos ubicaciones que se analizan son terrenos sobre la autopista Presidente Perón o el Parque Industrial Municipal.

“Es una de las principales empresas del mundo en materiales de construcción, cemento y hormigón. Estamos contentos porque quieren instalar en Merlo un centro logístico de distribución para todo el país”, expresó Menéndez tras el encuentro, del que también participó Roxana Monzón, secretaria de Desarrollo Económico Sustentable local.

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Desde el Municipio destacaron que la llegada de la compañía podría generar cerca de mil puestos de trabajo directos e indirectos, además de inversiones y movimiento económico para el distrito.

“Mano de obra, nuevos puestos de trabajo, inversión directa y circulación virtuosa del dinero para los merlenses”, sostuvo el jefe comunal, quien además aseguró que Merlo se convirtió en una ciudad atractiva para inversiones por “la apertura, la seguridad jurídica y la ubicación geográfica estratégica”.

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El acuerdo forma parte de una serie de vínculos que el Municipio viene construyendo con China. Entre ellos, remarcaron la apertura de oficinas comerciales permanentes en Fuzhou, el hermanamiento con esa ciudad y convenios con uniones industriales de la provincia china de Fujian.

“Merlo está en el mapa del mundo. Y este puente con China recién empieza”, concluyó Menéndez.