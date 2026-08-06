La diputada bonaerense oriunda de La Matanza, Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura provincial exprese su apoyo a la marcha convocada contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que este jueves trata el Senado de la Nación.

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La legisladora del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional y sostuvo que el proyecto modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los desalojos y, en su versión original, flexibilizaba las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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La presentación se da luego de que el oficialismo retirara del texto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, ante la falta de acuerdos para avanzar con ese punto en la Cámara alta.

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Schlotthauer pidió que la Cámara de Diputados bonaerense acompañe la movilización convocada para este jueves frente al Congreso, que reúne a sectores sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La protesta cuenta con la participación anunciada de la CGT, las dos CTA, ATE, movimientos sociales, organizaciones docentes y agrupaciones estudiantiles.

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