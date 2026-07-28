El trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, en el norte de la provincia de Córdoba, golpea de lleno a Quilmes, de donde es oriunda la familia protagonista del hecho que dejó dos víctimas fatales y dos personas gravemente heridas.

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Una de las víctimas fatales fue identificada como Nicolás Moscarda, de 32 años. Oriundo del partido de Quilmes, en el conurbano bonaerense, era licenciado en educación. Una de las hijas mellizas que viajaba junto a él, falleció en el lugar.

También viajaba su esposa y madre de las niñas, Johanna Peñaloza, quien permanece internada en el Hospital Vicente Agüero de Jesús María. Otra de las niñas permanece internada.

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Peñaloza, oriunda de la misma localidad, trabaja en atención al cliente en una empresa de logística y transporte de encomiendas. Se habían conocido hace unos atrás en el movimiento scout.

El choque se desencadenó cuando el vehículo en el que iban chocó de frente contra una camioneta en la ruta nacional 9 norte, a la altura de la localidad de Las Peñas en el departamento Totoral, 106 kilómetros al norte de la Capital.

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Frente a la difícil situación que atraviesan los sobrevivientes y sus familiares, allegados iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos derivados del accidente.