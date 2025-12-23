El accidente ocurrió cuando la funcionaria provincial Cecilia Larivera conducía un vehículo oficial del Gobierno bonaerense y volcó en el kilómetro 176 de la ruta 9, a la altura de Gobernador Castro. Las lesiones que presentó la mujer eran de caracter leve.

El automóvil, un Volkswagen Voyage blanco, era conducido en sentido Buenos Aires - Rosario cuando, por circunstancias que las pericias procurarán establecer, perdió el control del rodado y volcó.

Oriunda de San Nicolás, Larivera es directora del área de Preinversión que depende de la subsecretaría de Coordinación para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Gabriel Katopodis.

Foto: Lanoticia1.com

La funcionaria, de 49 años, fue trasladada al Hospital de San Pedro por una ambulancia del Servicio Same 107 de Gobernador Castro. Acusaba algunos golpes y excoriaciones en un hombro y un brazo, aunque todo indicaba que las lesiones eran de carácter leve.

En la zona trabajó personal de la Policía Vial San Pedro que conduce la oficial principal Alejandra Fernández, quienes asistieron el tránsito aunque no hubo obstrucción, puesto que el vehículo siniestrado quedó en la banquina.

Larivera es arquitecta y acompañó a Katopodis en su gestión en el Gobierno nacional como subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública del Ministerio.

