Una estudiante de la Escuela Normal Superior "Joaquín V. González" creó un flyer para la campaña nacional impulsada por padres que exigen que el Gobierno permita que sus hijos menores de edad, con alguna discapacidad, sean inoculados. La pieza tiene amplia repercusión en los medios de todo el país y su autora dijo que se siente muy feliz de poder ayudar.

Agostina García es una joven oriunda de la ciudad bonaerense de Pergamino que tiene 16 años. Motivada a ayudar, creó un flyer para colaborar con los padres que están llevando adelante una campaña para que el Estado Nacional, de manera excepcional, provea, a niños y jóvenes con discapacidad, la única vacuna autorizada para menores de edad, la Pfizer.

Agostina explicó al medio local PrimeraPlana que se enteró de la iniciativa por su madre, quién fue invitada a formar parte del grupo de Facebook creado por los padres de Ulises Zitelli, un chico de 14 años con una discapacidad motriz. "Mi mamá me preguntó si podía ayudar a esta comunidad que necesitaban anunciar lo que ya conocemos".

"Esa noche, cuando me enteré de la existencia del grupo y de aquellas personas que luchan por encontrar una pronta solución, me conmoví, y no podía quedarme en mi lugar, con los brazos cruzados”, contó la joven al periodista "Memo" García. Es así que, a pesar de no contar con computadora propia ni ningún conocimiento en diseño, la joven aprendió a ingeniárselas.

Por su parte, Sol Montrubianesi, mamá de Ulises, aseguró que el gesto de la joven le pareció "increíble, porque es difícil encontrar gente que no lo vive, que no transita la discapacidad o alguna otra patología y que se involucre de esta forma, que se comprometa tanto". La cruzada nacional ya cuenta con la participación de más de 500 padres de todo el país.

Agostina, al ver la enorme repercusión que tuvo su flyer en las últimas horas llegó a los medios nacionales, dijo: "Me explota el corazón de felicidad por ser parte. Vivimos juntos la misma esperanza de que llegue pronto lo que reclamamos. La vacuna para personas menores de 18 años, con patologías y dificultades. La repercusión está siendo increíble".