Una joven oriunda de San Nicolás fue rescatada tras un presunto episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. La intervención policial permitió poner fin a la agresión y detener al acusado, quien intentó escapar por los techos de las viviendas vecinas.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, de 22 años, logró enviar un mensaje de auxilio a una amiga mientras, según denunció, estaba siendo atacada por su pareja. Al recibir el pedido de ayuda, la mujer se dirigió de inmediato al domicilio acompañada por efectivos policiales.

Al advertir la llegada de los uniformados, el sospechoso huyó por los techos de las casas linderas. Sin embargo, tras un operativo fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

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La denuncia fue radicada en la Unidad Regional VI de Villa Constitución, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar el caso.

Tras el episodio, la joven decidió hacer pública su historia con el objetivo de visibilizar la violencia de género y alentar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares a pedir ayuda y denunciar.

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La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del detenido. Según informó SN+ Conexión, la joven decidió hacer pública su historia para visibilizar la violencia de género y alentar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares a pedir ayuda y denunciar este tipo de hechos.