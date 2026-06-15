La Selección argentina ya tiene todo listo para su estreno en el Mundial 2026 y el escenario elegido para el debut ante Argelia será uno de los estadios más impactantes de Estados Unidos: el Kansas City Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, que fue adaptado especialmente para cumplir con las exigencias de la FIFA.

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Entre las principales características del estadio se destaca su capacidad para 73.000 espectadores, luego de una serie de modificaciones realizadas para adecuarlo a los estándares del Mundial. Originalmente, el recinto podía albergar a unas 76.000 personas.

Además, es considerado uno de los estadios más ruidosos del país gracias a su diseño arquitectónico y a una acústica que potencia el sonido de las tribunas, por lo que se espera un ambiente imponente para la presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Otro de los aspectos que recibió especial atención fue el campo de juego. Para ajustarse a las normativas internacionales, se implementó un sistema de césped híbrido en las áreas externas que se transforma en césped natural dentro del terreno de juego, garantizando las condiciones exigidas por la FIFA.

El estadio podría tener un papel aún más importante en el recorrido argentino dentro de la Copa del Mundo. En caso de finalizar como líder de su grupo, la Albiceleste volvería a presentarse allí en una eventual instancia de cuartos de final.

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Con la cuenta regresiva en marcha, crece la expectativa alrededor del campeón del mundo, que buscará iniciar en Kansas City el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.