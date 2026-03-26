La interna del oficialismo en Morón sigue escalando luego de que el intendente Lucas Ghi rompiera el bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante. Ahora, desde el sabbatellismo salieron a cuestionar la decisión y plantean que el propio jefe comunal terminó debilitando su posición.

Ads

Según indicaron desde ese espacio a LANOTICIA1.com, se trata de una jugada “inédita” para un intendente en funciones. “Tenía un bloque de doce concejales que le votaban todo y ahora tiene seis”, resumieron, al graficar la pérdida de volumen político dentro del cuerpo.

En esa línea, sostienen que el movimiento no responde a una lógica de construcción de mayorías. “En lugar de construir mayorías parlamentarias, construye minorías”, cuestionaron, dejando entrever la preocupación por el impacto en la gobernabilidad.

Ads

Puede interesarte

Desde el entorno de Martín Sabbatella también remarcan que, hasta la ruptura, los concejales de Unión por la Patria acompañaban los proyectos del Ejecutivo, más allá de las diferencias internas que ya venían marcándose.

Cuestionamientos por el nuevo armado

Las críticas no se limitan al plano institucional. En el sabbatellismo también observan un corrimiento político en la decisión de Ghi de armar el bloque PJ–Movimiento Derecho al Futuro.

Ads

Según señalaron, la ruptura con Unión por la Patria se da en paralelo a acuerdos con sectores que provienen de la oposición. “Se corre para cerrar con un concejal del PRO”, apuntaron, en referencia a la incorporación de Adrián Colonna.

Puede interesarte

Un escenario más complejo

Con este nuevo esquema, el Concejo Deliberante quedó más fragmentado y sin mayorías claras, lo que obligará al oficialismo a negociar cada iniciativa.

En ese contexto, la disputa interna no solo se profundiza en lo inmediato sino que también empieza a proyectarse hacia 2027, con distintos sectores del peronismo local posicionándose de cara a la sucesión.

Ads

Lejos de apaciguarse, la pelea en Morón suma capítulos y deja a un oficialismo dividido, con tensiones políticas que ya impactan de lleno en la gestión.