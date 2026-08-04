Una empresa de Mar del Plata quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera su presencia publicitaria en el canal de streaming Carajo, señalado en los últimos días por la difusión de expresiones contra habitantes del Conurbano bonaerense que generaron cuestionamientos por su contenido discriminatorio y violento.

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La controversia surgió a partir de una emisión del programa La Trinchera, que forma parte de la programación de Carajo, donde el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de comentarios sobre el Conurbano en los que mencionó propuestas como construir un muro con francotiradores, aplicar criterios de selección para el ingreso y la salida de personas, y lanzar napalm desde aviones.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y derivaron en cuestionamientos hacia algunas marcas que aparecieron como anunciantes del espacio.

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Entre ellas estuvo SAO Medialunas, una firma marplatense que fue mencionada por el periodista Fernando Soriano en su cuenta de X. “Si viven en Mar del Plata sepan que @medialunassao sponsorea nazis”, publicó.

Ante la repercusión del mensaje, la empresa difundió un comunicado en sus redes sociales en el que aclaró que no comparte ni avala las expresiones difundidas durante la transmisión.

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Si viven en Mar del Plata sepan que @medialunassao sponsorea nazis https://t.co/gLYUPyw3H5 — Fernando Soriano (@ferosoriano) August 4, 2026

“SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad”, señaló la marca.

Desde la firma explicaron que su participación comercial tuvo “como único objetivo la difusión de nuestra marca”, como parte de una estrategia que incluye distintos espacios de streaming orientados a públicos jóvenes.

Además, remarcaron que la pauta “nunca estuvo vinculada a ningún programa en particular y no implica adhesión a las opiniones expresadas por terceros”.

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Finalmente, la empresa marplatense comunicó que decidió retirar su publicidad luego de la situación generada y agradeció a quienes se comunicaron para expresar su preocupación.

La polémica alrededor de Carajo se suma a otros cuestionamientos que el canal de streaming recibió por contenidos emitidos en sus programas, con críticas vinculadas a expresiones consideradas discriminatorias, agresivas o de ataque hacia distintos sectores.