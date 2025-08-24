El siniestro de tránsito se produjo en horas de la tarde de este sábado (23 de agosto) en el kilómetro 253 de la ruta nacional 205.

El automóvil Volkswagen Gol circulaba por esa ruta con un pequeño carro enganchado transportando distintos elementos y volcó en ese lugar sin la participación de otros vehículos.

El conductor era acompañado por otra mujer, ambos con domicilio en Florencio Varela, y otra adulta con una menor, de 5 años, oriundas de la localidad de Urdampilleta en el partido de Bolívar.

Como consecuencia del despiste y posterior vuelco, el conductor del rodado y la menor de 5 años fueron llevados al hospital de General Alvear donde se produjo el deceso de niña.

En el lugar trabajó personal perteneciente a la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Gral. Alvear, Bomberos Voluntarios y médicos y paramédicos del nosocomio de esa ciudad.

Si bien se desconocen las razones que derivaron en el accidente, el pésimo estado de la ruta, con enormes pozos y huellones, podrían haber sido motivos suficientes para la pérdida de control del rodado. Se instruyen actuaciones judiciales con injerencia de la UFI 20 de General Alvear, publicó La Mañana de Bolívar.