Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes: Quinta víctima fatal en Provincia en las últimas semanas
Lo confirmó la Municipalidad de Arrecifes. La persona vivía en la zona rural. Cómo prevenir el contagio.
Una persona falleció por hantavirus en la zona rural de la ciudad de Arrecifes, y se trata del quinto caso mortal en la provincia de Buenos Aires en el último mes por causa de esta enfermedad.
El caso fue confirmado por la Municipalidad de Arrecifes, quien destacó que el diagnóstico de la víctima se conoció el martes por la tarde.
A raíz del caso, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, llevando adelante las acciones de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos estrechos y medidas de prevención.
Antecedentes recientes en la provincia
Este quinto caso mortal se da en un contexto de aumentos de contagios en todo el país. El pasado 8 de enero falleció una niña en General Belgrano.
A comienzos de enero, falleció un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles, identificado como Rodrigo Morínigo, quien vivía en una zona rural y murió tras permanecer internado en estado crítico en un hospital de la región.
Días después, se confirmó también la muerte de un hombre de 59 años en Chacabuco, cuyo diagnóstico de Hantavirus fue ratificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”, tras haber estado internado en Junín.
Em tanto, también en los primeros días de enero un hombre de 33 años murió en Mar del Plata.
De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se encuentran en brote de hantavirus desde el mes de julio de 2025 hasta el día de hoy. Según se precisa en el documento que marca el registro hasta la primera semana de enero, el total de contagios es de 58 y más de la mitad de ellos (el 57%) se encuentran en la región centro.
Los números de Buenos Aires encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias, ya que se contabilizaron 35 pacientes afectados por esta enfermedad, el doble que en 2024. De ese total, 12 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 34%.
En este contexto, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) llamó a la población a informarse y conocer cómo se contagia el hantavirus.
Prevención del hantavirus
El Hantavirus es una patología infrecuente pero de evolución grave, cuya principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles generados a partir de excretas de roedores silvestres infectados, en particular el ratón colilargo, habitual en zonas rurales.
- Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).
- Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.
- Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.
- Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.
- Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.
