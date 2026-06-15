Los tradicionales festejos de egresados que cada año copan plazas, calles y escuelas de la provincia de Buenos Aires podrían cambiar de manera significativa si prospera un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense.

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La iniciativa fue impulsada por la senadora provincial Sabrina Bastida, dirigente oriunda del barrio Altos de San Lorenzo de La Plata e integrante de Fuerza Patria, quien propone la creación del programa "Festejos Responsables" para promover celebraciones más sustentables y con menor impacto social y ambiental.

El proyecto apunta principalmente a los estudiantes del último año del nivel secundario y terciario y busca desalentar prácticas habituales en eventos como el Último Primer Día (UPD), caravanas y festejos de egreso, donde suele utilizarse harina, huevos, polenta y otros alimentos como parte de las celebraciones.

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Según se detalla en los fundamentos de la iniciativa, cada egresado desperdicia en promedio cuatro kilos de alimentos durante estos eventos, una cifra equivalente a unas 13 raciones de comida. De acuerdo con las estimaciones incorporadas en el proyecto, el total de alimentos desperdiciados en este tipo de festejos alcanzaría las 560 toneladas anuales en territorio bonaerense.

Ante este escenario, la propuesta plantea reemplazar el uso recreativo de alimentos por cotillón ecológico y fomentar la donación de productos no perecederos a comedores comunitarios y organizaciones de bien público. Además, establece como uno de sus objetivos centrales promover el consumo responsable y la solidaridad entre los jóvenes.

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La iniciativa también pone el foco en el impacto ambiental que generan estas celebraciones. Entre los argumentos expuestos por Bastida se menciona que la limpieza posterior a los festejos puede demandar alrededor de 1.000 litros de agua por hora, mientras que la acumulación de residuos, plásticos y envases descartables representa una carga adicional para los municipios.

En ese marco, el proyecto propone impulsar el uso de materiales biodegradables, reciclables o ecológicos y reducir la presencia de elementos contaminantes en los espacios públicos. También busca prevenir accidentes mediante la limitación de materiales inflamables o peligrosos durante las celebraciones.

Otro de los puntos destacados es que las escuelas de la provincia deberán incorporar el concepto de "Festejos Responsables" en sus reglamentos internos y protocolos institucionales. Además, toda celebración que se realice en espacios públicos requerirá autorización municipal y estará sujeta a controles para garantizar la conservación y limpieza de los lugares utilizados.

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La propuesta también contempla campañas de concientización coordinadas por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente bonaerense, así como incentivos para empresas y organizaciones que financien iniciativas vinculadas al programa.

Bastida llegó al Senado provincial en reemplazo de Florencia Saintout y tiene mandato hasta 2027. Antes fue concejal de La Plata y desarrolló gran parte de su militancia política en el barrio Altos de San Lorenzo, en la periferia de la capital bonaerense.

Ahora, la legisladora busca abrir el debate sobre una práctica instalada desde hace años entre los estudiantes y promover un cambio cultural que combine celebración, cuidado ambiental y responsabilidad social.