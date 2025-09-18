Uno por uno: cómo votaron los diputados por la Provincia el rechazo a los vetos de las leyes Garrahan y Universidades
Los representantes bonaerenses en la Cámara Baja votaron mayoritariamente por rechazar los vetos de Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría y a la Ley de Financiamiento Universitario. Solo los representantes del PRO y La Libertad Avanza se pronunciaron a favor de mantener los vetos.
Diputados por la Provincia de Buenos Aires: Así votaron el rechazo a los vetos de Leyes Universitaria y de Emergencia Pediátrica
|Diputado/a
|Bloque
|Voto Ley Financiamiento Universitario
|Voto Ley Emergencia Pediátrica
|Constanza María Alonso
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Daniel Arroyo
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Karina Banfi
|Coalición Cívica
|✅ A favor
|✅ A favor
|Victoria Borrego
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Marcela Campagnoli
|Coalición Cívica
|✅ A favor
|✅ A favor
|Carlos Daniel Castagneto
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Christian Castillo
|FIT-U
|✅ A favor
|✅ A favor
|Daniel Gollan
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Rogelio Iparraguirre
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Pablo Juliano
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Máximo Kirchner
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Mónica Litza
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Matías Molle
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Emilio Monzó
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Roxana Monzón
|Coalición Cívica
|✅ A favor
|✅ A favor
|Micaela Morán
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Cecilia Moreau
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Leopoldo Moreau
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Juan Marino
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Nicolás Massot
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Sergio Omar Palazzo
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Marcela Fabiana Passo
|PRO
|✅ A favor
|✅ A favor
|Luciana Potenza
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Agustina Propato
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Florencio Randazzo
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Vilma Ripoll
|FIT-U
|✅ A favor
|✅ A favor
|Sabrina Selva
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Vanesa Raquel Siley
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Julia Strada
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Rodolfo Tailhade
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Victoria Tolosa Paz
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Brenda Vargas Matyi
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Luana Volnovich
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Hugo Yasky
|U. por la Patria
|✅ A favor
|✅ A favor
|Natalia Zaracho
|FIT-U
|✅ A favor
|✅ A favor
|Pablo Ansaloni
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Bertie Benegas Lynch
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Gabriela Besana
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|María Florencia De Sensi
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Alejandro Finocchiaro
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Cristian A. Ritondo
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Carolina Píparo
|La Libertad Avanza
|❌ En contra
|❌ En contra
|Javier Sánchez Wrba
|La Libertad Avanza
|❌ En contra
|❌ En contra
|Diego Santilli
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Martín Yeza
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Patricia Vásquez
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|María Sotolano
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
|Juliana Santillán Juárez Brahim
|PRO
|❌ En contra
|❌ En contra
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión