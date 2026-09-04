En su paso por Urban Cities, Soledad Martínez compartió la experiencia de Vicente López junto a mandatarios locales de distintas ciudades del país, y resaltó la necesidad de que los gobiernos locales sean cada vez más ágiles, creativos e innovadores frente a demandas que cambiaron en los últimos años.

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En ese contexto, sostuvo que la tecnología se convirtió en una herramienta central para acompañar las políticas públicas y dar respuestas concretas a los vecinos, especialmente en áreas prioritarias como la seguridad y educación. “Nosotros no entendemos ningún área de desarrollo, disfrute y crecimiento de nuestros vecinos si no pueden salir tranquilos a la calle. Y en eso la tecnología es nuestra principal aliada” , aseveró Martínez.

Además, explicó que la estrategia de seguridad de Vicente López combina la inversión tecnológica con la presencia territorial. “Toda nuestra política de seguridad está apoyada por la inversión en tecnología y la presencia física, por supuesto, porque todavía, independientemente del desarrollo tecnológico que uno pueda hacer, queremos tener al policía, en nuestro caso, la patrulla municipal a la esquina” , señaló.

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La Intendenta destacó especialmente la experiencia de las escuelas públicas de Vicente López y su articulación con empresas tecnológicas. “Nuestras escuelas públicas son las únicas en el país certificadas por Google. Nuestro distrito es el primer distrito Google del país, es un aliado estratégico en nuestro programa educativo” , indicó .

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