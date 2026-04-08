La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció esta tarde que, a partir de la medianoche del jueves, hará una reducción de sus tareas, por lo que habrá menos frecuencia de colectivos circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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El motivo de la medida abarca a las líneas que no hayan terminado de depositar los sueldos este miércoles.

En un comunicado, el gremio que conduce Roberto Fernández destacó la "falta de pago de salarios" por parte de algunas empresas y la medida a tomar en consecuencia.

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En este sentido, indicaron: "Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados".

Y añadieron: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo".

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Pago de subsidios

En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector, sobre la otra problemática de baja de frecuencias decidida por la patronal.

“Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) se irán normalizando a partir de mañana, gracias al pago de subsidios que ingresaron en el día de hoy”, señalaron en un comunicado desde AAETA.

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La entidad aclaró que la afectación de las frecuencias “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

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Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de un ajuste en el esquema de financiamiento: “Desde AAETA, reiteramos que la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.