Según Came, durante estas vacaciones de invierno viajaron 4,6 millones de personas por el país (4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros), un 5,9% más que el año pasado.

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Además, informó, que los turistas gastaron $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional (US$ 1.412 millones). El impacto económico fue un 2,5% mayor que en 2025 medido a precios constantes.

A su vez, la entidad señaló: “En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial”.

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Asimismo, Came informó que la estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (3,9), y el gasto diario promedió los $ 115.115, que a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior.

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