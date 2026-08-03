Vacaciones de invierno: Según Came, hubo un 5,9% más de turistas que en 2025 con un impacto económico de $2,12 billones
Conforme al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual. No obstante, viajaron 4,6 millones de personas por el país.
Según Came, durante estas vacaciones de invierno viajaron 4,6 millones de personas por el país (4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros), un 5,9% más que el año pasado.
Además, informó, que los turistas gastaron $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional (US$ 1.412 millones). El impacto económico fue un 2,5% mayor que en 2025 medido a precios constantes.
A su vez, la entidad señaló: “En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial”.
Asimismo, Came informó que la estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (3,9), y el gasto diario promedió los $ 115.115, que a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior.
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