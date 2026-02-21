La diputada bonaerense por la Cuarta Sección, Silvina Vaccarezza, presentó dos proyectos en la Legislatura para reclamar por el estado de la Ruta Provincial 50, especialmente en el tramo que une Carlos Casares con Lincoln, y exigir precisiones al Gobierno provincial sobre la obra de repavimentación anunciada hace cuatro años y aún inconclusa.

Según detalló la legisladora, el tramo presenta abundancia de pastizales en las banquinas, falta de demarcación y pozos en la cinta asfáltica, una situación que —advirtió— se repite en distintos corredores del interior bonaerense.

Uno de los proyectos manifiesta su preocupación por el estado actual de la traza. El otro solicita que el Ejecutivo informe cuál es el grado de avance de la obra licitada a fines de 2021, cuando la Provincia anunció la repavimentación de 45 kilómetros de la Ruta 50. Cuatro años después, la intervención se encuentra paralizada.

En el pedido de informes, Vaccarezza requirió que se detalle si para 2026 existen obras previstas en el tramo mencionado y si durante el último año se realizaron trabajos de mantenimiento o mejoras.

“El estado de las rutas provinciales es preocupante. Quienes circulamos a diario por nuestro interior conocemos lo difícil que es transitar por falta de obras de mantenimiento, repavimentación y cuidado en general. Seguiremos reclamando por una pronta intervención de la Provincia”, concluyó la legisladora.

