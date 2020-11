La Argentina adquirirá un total de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V gracias a un acuerdo con Rusia. Así lo confirmó el presidente Alberto Fernández.

El mandatario dijo a la agencia rusa Sputnik que él mismo se inmunizará con Sputnik V contra el coronavirus, "vacuna de la cual su Gobierno podrá adquirir un total de 25 millones de dosis gracias a un acuerdo con Moscú", informaron.

Fernández confirmó que el gobierno llegó a un acuerdo con Moscú para adquirir al menos 10 millones de dosis de la vacuna para diciembre, y que podrán totalizar 25 millones en enero.

Se suma a la vacuna desarrollada por la universidad de Oxford y la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca que empezará a producirse en Argentina. Otro de los proyectos es el de BioNTech y Pfizer, que en estos momentos se prueba en 4.500 voluntarios en el Hospital Militar Central.

"Por supuesto", dijo el mandatario al ser consultado al respecto, pero señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina. "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", admitió. El jefe de Estado dijo que no quería abusar del "privilegio de ser presidente".

Fernández relevó que otros laboratorios privados le han ofrecido la posibilidad de vacunarse de antemano, opción que rechazó por considerarlo injusto. "He de confesar que me han ofrecido vacunarme, pero la verdad no me parece justo, por eso no me vacuné", afirmó.

Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, fue la primera vacuna registrada en el mundo y actualmente es la más avanzada del planeta, informó la agencia rusa.

La revista médica británica The Lancet publicó el 4 de septiembre los resultados de las fases 1 y 2 de las pruebas clínicas, que confirmaron la seguridad y la eficacia de la inoculación. En la actualidad, Sputnik V pasa la fase posregistro con la participación de 40.000 voluntarios en Rusia.