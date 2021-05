El entrenador Matías Jesús Almeyda, que perdió a su padre por coronavirus en marzo, reveló que había conseguido un contacto en EE.UU. que le iba a dar los remanentes de dosis de vacunas contra el Covid-19 para los habitantes de su ciudad natal, Azul, pero no pudo lograrlo a través de un político argentino que no identificó.

El director técnico de San José Earthquakes de la MLS contó que hace 20 días llamó "a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar".

"Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”, dijo Almeyda en una entrevista con Radio Mitre.

El exfutbolista contó por qué no se pudo realizar la operación. “Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”, indicó.

"Azul tiene 55 mil habitantes y solo dos respiradores artificiales. Mi papá se murió y se podría haber evitado como también la muerte de mucha gente. ¿Cómo no voy a tener bronca? No culpo a la política de Azul ni al hospital, culpo al sistema que tenemos hace años que es un desastre. Creo que estamos distribuyendo los impuestos muy mal”, cerró.

Según información del sitio oficial del Ministerio de Salud bonaerense, se aplicaron un total de 21.271 dosis, de las cuales corresponden 18.942 a una dosis y solo 2.329 con dos dosis.

Por otro lado llegaron al distrito 5.400 vacunas este martes. El Hospital Materno Infantil "Argentina Diego" recibió 1.200 dosis de Shinopharm y a la UGLXXX de PAMI llegaron 2.400 dosis de Sputnik V.

Por otro lado, el vacunatorio del SUMAC recibió 1.200 dosis de Sinopharm y a la delegación de ATE fueron entregadas 600 vacunas Sinopharm, estas originarias de China, serán para segunda dosis.