El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, señaló que descubrieron "alguna avivada" aunque fueron "ínfimas" y que ello "no debe suceder" en el operativo de vacunación contra el coronavirus. Asimismo justificó que se vacune al personal contratado para el dispositivo desplegado.

Durante una conferencia sobre la situación epidemiológica en Necochea, Gollán aseguró que detectaron "muy pocos casos que hicieron alguna avivada: se anotaron como persosal de salud y consiguieron un recibo de sueldo o credencial, sabiendo que hay algún personal en negro en el sector privado". "Son avivadas ínfimas, en cada lugar donde se prudujo algún hecho de ese tipo yo ya mandé a pedir informes de qué fue lo que sucedió", señaló.

"No sé si es una falla, no tenemos un servicio para ver si el certificado es o no, si habrá colados, habrá. No debe suceder pero esto no es porque un estado prebendiario le hace un favor a nadie. Es como echarle la culpa al agente de tránsito por pasar un semáforo en rojo", aseguró el funcionario y pidió "responsabilidad ciudadana".

Asimismo el ministro señaló que "la provincia está poniendo 30 mil trabajdores para la vacunación" y que los vacunadores tienen un contrato, por lo que "son trabajadores del ministerio a los que le tenemos que dar la vacuna"

Gollán justificó la aplicación "porque van a estar llevando a viejitos a los centros de vacunación pueden contagiar a los que están llevando a vacunarse, y sería una picardía que se contagien el día que se vacunen".