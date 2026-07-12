La Selección Argentina volvió a sufrir, pero dio otro paso en su camino hacia la defensa del título mundial. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3 a 1 a Suiza en el alargue, por los cuartos de final del Mundial 2026, y avanzó a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra.

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El conjunto argentino comenzó mejor el partido y encontró la ventaja rápidamente. A los 10 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza tras un preciso centro de Lionel Messi, que sumó una nueva asistencia en una Copa del Mundo.

Sin embargo, con el correr de los minutos Argentina perdió intensidad y permitió el crecimiento del conjunto europeo. Suiza encontró el empate a los 22 minutos del complemento gracias a Dan Ndoye, que aprovechó una desatención defensiva para vencer a Emiliano Martínez.

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Poco después llegó una jugada determinante para el desarrollo del encuentro. Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla luego de que el VAR corrigiera la decisión inicial del árbitro João Pinheiro, dejando a Suiza con diez jugadores para el tramo final del partido.

A pesar de la superioridad numérica, la Selección no logró desnivelar durante los 90 minutos y la clasificación debió resolverse en el tiempo suplementario.

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Allí apareció Julián Álvarez, que confirmó su recuperación futbolística tras haber llegado al torneo condicionado por una lesión en el tobillo. A los siete minutos del segundo tiempo suplementario, el delantero sacó un potente derechazo que se clavó en un ángulo y desató el festejo argentino.

Con Suiza lanzada al ataque en busca del empate, Argentina encontró espacios para sentenciar el partido. En tiempo de descuento del alargue, Lautaro Martínez aprovechó un contraataque para marcar el 3 a 1 definitivo y asegurar la clasificación.

Más allá del resultado, el equipo de Scaloni volvió a mostrar algunas dificultades físicas y futbolísticas que ya habían aparecido en partidos anteriores del certamen. No obstante, encontró respuestas en momentos decisivos y volvió a sostenerse en la jerarquía de sus principales figuras.

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Con este triunfo, Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles, con el objetivo de conseguir un lugar en una nueva final y seguir alimentando el sueño del bicampeonato del mundo.