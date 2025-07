En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco defendió las decisiones políticas del oficialismo y respondió a las críticas por las candidaturas testimoniales de figuras como Verónica Magario e intendentes del peronismo. “Queremos ganar esta elección para frenar el ajuste de Milei en la Provincia. Por eso pusimos a los más competitivos”, explicó.

Ante la consulta del periodista Martín López Lastra, Bianco aseguró que este tipo de postulaciones “sucedieron mil veces en la historia política argentina” y que “están previstas por ley”. También remarcó que el oficialismo lo hizo “de frente a la gente”.

“Imaginate si además de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional, ahora sus concejales o legisladores provinciales empiezan a levantar la mano para seguir ajustando desde adentro. Nuestra definición fue clara: hay que defender a los bonaerenses”, sostuvo Bianco.

Por otro lado, el ministro se refirió al pase a retiro de 23 comisarios que fueron vinculados a un candidato opositor. Negó que se tratara de una exoneración definitiva y aclaró que están bajo investigación luego de una denuncia anónima respaldada con pruebas.

“La ley 9550 es clara: los policías en funciones no pueden hacer política. Y eso no es un invento de la dictadura: las leyes orgánicas de las fuerzas federales, incluso las que reformó Bullrich, dicen exactamente lo mismo”, explicó. Y cerró: “Había policías actuando como consultores políticos. Eso no corresponde”.

