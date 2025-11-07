El piloto Franco Colapinto, oriundo de Pilar, fue confirmado por el equipo Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería francesa oficializó su continuidad tras un año destacado, en el que el argentino demostró talento y madurez dentro del equipo.

La noticia llegó luego de semanas de especulaciones, cuando todo indicaba que el acuerdo ya estaba cerrado. Aun así, Colapinto había preferido mostrarse prudente: “No lo sé. Voy carrera a carrera”, dijo días atrás al ser consultado por periodistas sobre su futuro.

El anuncio se difundió a través de la cuenta oficial de @AlpineF1Team y fue replicado por las redes de F1 y medios internacionales como Motorsport. En Argentina, las redes sociales se inundaron de mensajes de orgullo por el joven pilarense, que volvió a poner la bandera argentina en lo más alto del automovilismo mundial.

“¡Vamos nene!”, “Orgullo nacional” y “El futuro es argentino” fueron algunas de las frases más repetidas por los fanáticos, que celebraron el logro del bonaerense de 22 años.

En cuanto a la foto oficial del anuncio, trascendió que ya estaría realizada o será de archivo, ya que Flavio Briatore, asesor de Alpine, no estará presente este fin de semana en Interlagos.

A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos.



Con esta confirmación, Colapinto se consolida como una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Su permanencia en Alpine no solo reconoce su talento, sino que también mantiene viva la ilusión de ver nuevamente a un argentino pelear en la elite de la Fórmula 1.