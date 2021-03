Consultado acerca de los destinos más elegidos, en la provincia de Buenos Aires el presidente de la Cámara Argentina de Turismo señaló que en la lista se destacan los partidos de La Costa que “van a estar llenos” sin referirse a ninguno en particular ya que eso se sabrá en el arranque de Semana Santa el día jueves.

En el resto del país, Elías celebró que tanto en el “norte, sur, este, oeste, elijas el destino que quieras, seguro está con altísimo porcentaje de ocupación, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy, el litoral, las Cataratas en Misiones, Bariloche, Córdoba”.

Y es que el turista eligió destinos en donde predomina la naturaleza, aquellos donde “pueda salir y recorrer, estar al aire libre, no estar encerrado en un lugar. Eligen recorrer un parque nacional en vez de ir a un museo”, ejemplificó.

En Buenos Aires se elegían escapadas de fin de semana que reflejaron una alta ocupación en lugares como Tigre ¿Fue una tendencia que se replicó en otros destinos?

Elías: Lo que hubo fue un incremento de la elección de los destinos de cercanía, la gente no quería arriesgarse a irse a un lugar lejos de su domicilio de residencia, quedar a merced de un Covid fuera de su casa.

Este fin de semana, llega en un contexto de suba de contagios y anuncios de los gobernantes en materia de restricciones, pero desde el ministerio de Turismo de la Nación ya aclararon que la actividad turística no se verá afectada en los próximos días.

En base al aumento de casos que se está viendo en Municipios de la Provincia ¿Se están evaluando nuevas medidas en la actividad turística?

Elías: Por ahora la Semana Santa la vamos a transitar sin restricciones para la actividad turística y vamos a ver qué es lo que pasa una vez que termine la Semana Santa con los casos, si hay o no incremento de casos, esperemos que no y que todo siga como estaba previsto.

¿Las noticias de los últimos días respecto a la suba de casos, afectan al turismo?

Elías: Si, todo lo que sea atemorizante afecta al turismo. El turismo necesita previsibilidad y confianza. La previsibilidad no existe porque no se sabe qué va a pasar mañana y la confianza menos porque están todos los días bombardeando con que hay que cerrar esto, lo otro.

A pesar de los buenos números para estos próximos días, las expectativas para este año las define como “muy flojas” ya que “hasta que no se normalice el proceso de vacunación, las posibilidades de tener un año logico no existen”.

Por ejemplo, la temporada de verano en la Ciudad de Buenos Aires “fue un desastre”, definió, con un porcentaje de ocupación del 8%. “Buenos Aires sin turismo del exterior, sin turismo de reuniones producidos por congresos, eventos y demás y Buenos Aires sin el mote de destino de naturaleza que es lo que eligieron los argentinos este verano, no tenia nada para ofrecer”

“Lamentablemente ese fue el cuadro de situación y no sabemos cómo se va a revertir ni cuando”, aseveró el representante de la Cámara de Turismo.

¿Hubo algún lugar que haya visto un crecimiento del turismo?

Elías: Crecer no creció nadie. Hubo lugares con hasta 75% de ocupación, pero las ciudades capitales de las provincias fracasaron todas. Toda la zon de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa la Angostura explotó de gente, Córdoba, fueron destinos estuvieron muy bien, Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz, algun destino de Mendoza tambien, algo en Tucuman, en Salta, Entre Ríos, y la Costa Atlántica, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, todo lo que tengan que ver con el partido de La Costa trabajó muy bien. Mar del Plata no, no trabajó bien, asustó la dimensión y la posibilidad de que hubiera muchísimos turistas y eso jugó en contra.

¿Hubo aumento de casos en alguna ciudad a causa del turismo?

Elías: No, en ningún caso, la realidad es que el turismo y el aumento de casos no tiene nada que ver entre si, no hay responsabilidad de partes, la responsabilidad es nuestra como sociedad que no cumplimos con lo que nos pide el ministerio de salud que es mantener distancia social, usar barbijo o tapabocas, que es la higiene permanente de manos y mantener los ambientes en donde haya gente ventilados.

En este contexto lugares como Villa Gesell lanzaron campañas para extender la temporada ¿Qué otras acciones se llevaron adelante para incentivar el turismo?

Elías: No hubo campañas, el turismo internacional estuvo prohibido, el turismo interno hasta último momento no se sabía si iban a habilitarlo o no. El gobierno hizo campaña, con 9 meses de cuarentena obligatoria provocó que la gente quisiera salir de su casa a cualquier precio, pero creo que hay mucho por hacer en materia de promoción, vamos a ver qué pasa con esta semana santa,

¿El Previaje funcionó?

Elías: Muy bien, fue una gran iniciativa del gobierno, se vendieron en dos meses 10.600 millones de pesos en viajes, muchísimo.