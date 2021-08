Por Ramiro Pablo Gómez

Carolina Torres es bioquímica, viróloga, investigadora del CONICET e integrante del Proyecto Pais donde realizan diferentes estudios genómicos de SARS-CoV-2. En dialogo con LaNoticia1.com explicó la situación de la variante Delta y la efectividad de las vacunas para contenerla.

“En otros países la variante Delta superó el 50% de los casos en tres o cuatro semanas”, expresó Torres. “Con una dosis es más difícil frenar la transmisión”, señaló.

A nivel mundial queda un largo recorrido para terminar con el coronavirus: “Las proyecciones indican que hay países que no recibieron vacunas ni las van a recibir este año”.

- El tema del momento es la variable Delta. En la provincia de Buenos Aires hay casos confirmados con la variante Delta y uno de ellos no tiene nexo epidemiológico con un pasajero. La Ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, expresó que "fue un gran logro de Argentina retrasarla hasta ahora". ¿Ya se puede hablar de circulación comunitaria? ¿Es cuestión de días?

Estamos en estas primeras excepciones de casos esporádicos sin nexo con turismo. La definición formal de circulación comunitaria la establece el Ministerio de Salud nacional que implica, entre otras cosas, que existe un riesgo de adquirió de esta variante en el contexto de la comunidad. Estamos en un estadio intermedio entre lo que pueden ser casos importados y lo que es la verdadera circulación comunitaria. Es decir, hay casos de transmisión local que eventualmente pueden llegar a ser después circulación comunitaria. Esta pequeña diferencia tiene que ver con que los casos son contenidos y la variante no pasa a un contexto de transmisión a la comunidad donde ya se pierde el registro y control.

- Hay algunos medios que titularon “admiten circulación comunitaria en la Provincia” cuando el ministro bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmo el primer casos sin nexo.

No es automático. No es que no tener un nexo con turismo implica circulación comunitaria. Cuando han ingresado las variantes Alpha (Reino Unido) y Gamma (Manaos) existía bastante cuidado en la determinación de considerar la circulación comunitaria. Ahora estamos expectantes para ver si aumenta en el tiempo. Entonces estamos en un estadio intermedio, que se dio en todos los países, que puede ser de dos, tres o cuatro semanas y después comienza a aumentar. Cuando la Delta se corrobora del 1% al 5% de los casos, empieza a tomar velocidad.

- Estudios sobre la Delta confirmaron que es más contagiosa que la que predomina en Argentina que es la de Manaos. ¿Cuán más contagiosa es que la Manaos y eso implica que sea más severa?

Los estudios que hay son en base a cómo ha circulado la variante en otros países e indican que es el doble de contagiosa que los linajes de primera ola y un 50% o 60% más contagiosa que la del Reino Unido. Respecto a Gamma (Manaos) no se ha podido hacer esa comparación ya que solo circula en América del Sur. Por las estimaciones, la Delta sería la variante más transmisible conocida hasta el momento.

La capacidad de transmisión en un país depende también de qué contexto epidemiológico se encuentre. Si tiene pocas restricciones o dejan de usar tapabocas en algunos ámbitos o habilitan eventos masivos o tiene baja cobertura vacunal, son países donde la variante se va a transmitir más. Entonces, hay un componente biológico propio de la variante y otro epidemiológico que favorecen o limitan un poco la transmisión.

En cuanto a la severidad, según los estudios actuales, es una variante que se asocia con mayores casos de hospitalización que los linajes de primera ola y las Alpha, Beta y Gamma. Hay otros estudios hechos en Inglaterra, Escocia y Canadá, que implican una mayor tasa de hospitalización con respecto a la primera ola y otras variantes.

- ¿Tienen riesgo para la salud ante la variable Delta lo que se aplicaron solo la primera dosis?

Hay una alta efectividad de las vacunas en la prevención de las hospitalizaciones por Delta. Los estudios fueron sobre la vacuna de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Los valores de protección rondan entre el 75% y 80% y con dos dosis aumenta arriba del 90%.

Según los estudios se ve que con una dosis la vacuna protegería menos de desarrollar una infección sintomática pero a nivel de la hospitalización si tenemos protección. Entonces con una dosis hay una mayor protección para enfermedades severas y una menor para el desarrollo de una patología pero leve. Con una dosis es más difícil frenar la transmisión porque tenemos protección para no desarrollar enfermedad severa pero no evita infectarse y transmitir. Con esquema completo las personas pasan menos tiempo con la infección y, por lo tanto, tienen menores oportunidades para transmitir la enfermedad.

- ¿Por qué Israel, Hungría o en latinoamerica Brasil y Uruguay dan tercera dosis?

Lo que se vio en algunos lugares es que después de determinado tiempo, frente a Delta, están teniendo menos protección. Los estudios de efectividad vacunal se hacen en población real. En el caso de Israel estaban viendo una menor efectividad vacunal cuando lo comparaban con un periodo anterior. Ahí la variable es la circulación de Delta. Entonces, puede ser que la vacuna responda menos para Delta o que la protección de las personas haya disminuido. Existe un componente que tiene que ver con la transmisión y como Delta es más contagiosa, eventualmente, con niveles más altos de protección tenes más chances de frenar la transmisión pero no está demasiado claro por qué. Esto tiene, por un lado, una pata científica sobre si hace falta una tercera dosis o no habría diferencia y, por otro, un componente ético de aplicar tercera dosis en algunos países donde hay otras naciones que no han aplicado ni las primeras dosis. Aún no sabemos cuánto dura la vacuna a lo largo del tiempo. Es posible que todos los países tengan que aplicar refuerzos vacunales pero la discusión sería si a toda la población o en grupos de riesgo que responden menos.

- Los casos en Argentina y en la Provincia en particular llevan 13 semanas consecutivas de descenso. En este contexto se va intentar ir hacia una presencialidad escolar similar a la plena, con más carga horaria, con una distancia de 90 centímetros entre los alumnos. También extendieron aforos en teatros y cines al 70% y tenemos la Delta que viene ingresando. Entiendo que desde "la política" se decide con variables no solo sanitarias sino sociales, económicas y también políticas pero como viróloga ¿Qué opinión tenes de estas flexibilizaciones en este momento?

Desde el punto de vista virológico no son recomendables estas medidas. Lo que sucedió en los demás países es esta situación de casos esporádicos pero después en un corto plazo desde que se observa del 1% al 5% de las detecciones en el lapso de 3 a 4 semanas ya supera el 50% de los casos. Esto está acompañado por un aumento de casos en general y llega al 90% de los casos entre seis y ocho semanas. Todas esas aperturas lo que van a hacer es favorecer las transmisiones y no frenarlas. Obviamente que como bien mencionabas estas decisiones se toman no solo por parámetros virológicos sino otro tipo de componente. Hay que estar atentos al número de casos porque en muy corto tiempo hace un descalabro epidemiológico.

En Reino Unido, con tasas vacunales de primeras dosis del 70%, pasaron de tener 3 mil o 4 mil casos diarios a tener 10 veces ese número. Lo mismo en Estados Unidos con coberturas vacunales del 50% y estamos viendo récord de casos y hospitalizaciones inclusive más que en otro momento de la pandemia.

- ¿Las internaciones a partir de la Delta en otros países son de personas no vacunadas?

La mayoría si y es un dato alentador. La variante Delta a ingresado en Reino Unido y Estados Unidos primero en población no vacunada y después cuando aumenta la cantidad de casos la probabilidad de que una persona vacunada se infecte es mayor. Acá tenemos una población joven que no está vacunada masivamente y es un riesgo de propagación.

- Entonces ¿en un mes o mes y medio podemos tener otro panorama epidemiológico?

Exactamente aunque hay que ir con bastante precaución semana a semana sin tratar de hacer proyecciones a largo plazo. Los países donde ingreso Delta estaban en pleno verano y tenían un número de casos diarios menores al nuestro que si bien nos parece bajo es mayor al que tenían otros países antes del ingreso de Delta. No podemos hacer futurología sino que habrá que ver que impulso tome la variante. Todo indicaría que van a aumentar los casos aunque esperamos que la cantidad de cuadros severos y fallecimiento sean mucho menor que sin vacunación.

En Rio de Janeiro la Delta corresponde al 60% de los casos, en San Pablo arriba del 50%. Son estados donde la variante predominante es la Gamma o Manaos y la Delta la está desplazando. Ese es el espejo más parecido que podemos tener por ahora porque es la Manaos es la que circula en nuestro país.

- Hablando de futurología la Organización Mundial de la Salud afirmó que “la pandemia está lejos de terminar” pero no puso fechas. Tenemos países como Israel que va por la tercera dosis pero un continente como África donde hay regiones sin ninguna vacuna aplicada. ¿Queda un largo camino todavía?

Es imposible hacer una aseveración con criterio científico pero lo que vemos es que mientras exista población sin inmunización el virus va a seguir circulando. Como tenemos un mundo hiperconectado, por más que circule en una región geográfica, es muy posible que se expanda a cualquier lugar del mundo. Ahora el impacto que puede tener en un contexto donde la mayoría de los países estén vacunados probablemente sea mucho menor. Mientras existan poblaciones sin cobertura vacunal apropiada que según las precisiones hasta el 2022 y 2023 el virus seguiría circulando. No esperamos que el virus evolucione y se haga más virulento o patogénico no menos. La única respuesta para bajar la circulación viral es la vacunación.

- Entonces ¿proyectan que la totalidad de la población mundial este vacunada recién en 2023?

Las proyecciones indican que hay países que no recibieron vacunas ni las van a recibir este año. Recién para el año 2022 recibirían algunas para cierta proporción de su población y para el 2023 se completarían. A medida que se ha hecho menos cuello de botella la producción de las vacunas y hay más disponibilidad. También hay en paralelo hay otras vacunas que se han ido aprobando. Es probable que existan vacunas para todo el mundo pero hasta ahora sigue siendo desigual.