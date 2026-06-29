En uno de los sectores internos del estadio de Dallas, tras el partido de Argentina vs. Jordania, se concentraron hinchas argentinos para seguir cantando después del partido pero en un momento alguien encontró la billetera de Juan Manuel Montero, vecino de oriundo de Salliqueló.

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Sin saber dónde estaba su dueño, los hinchas comenzaron a gritar su nombre. El canto se hizo cada vez más fuerte y Montero, quien se encuentra disfrutando del Mundial en Estados Unidos junto a un grupo de amigos de Salliqueló, oyó corear su nombre.

“Yo empiezo a escuchar Juan Manuel Montero y la verdad que no entendía nada”, contó Juan. En ese momento, estaba con sus amigos, todavía en clima de festejo, sin advertir que había perdido la billetera. "‘Che, te llaman’, me dicen. Cuando me doy vuelta, venía un flaco con la billetera arriba y nada, fue una fiesta”, relató.

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Según informó Veradia, Montero explicó que nunca se había dado cuenta de que la billetera ya no estaba con él. “En un momento digo: hay alguien que se llama igual que yo. Hubo un sorteo, lo gané en la tele, qué sé yo. Nunca me imaginé que había perdido la billetera”, agregó.

La escena quedó registrada en video, y rápidamente comenzó a viralizarse. “La cara de alegría del chico que me dio la billetera y la cara de alegría mía y de todos fue muy loco”, resumió el salliquelense.

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El grupo de amigos continuará en Estados Unidos con la idea de regresar a Miami y seguir de cerca el camino de la Selección. Algunos ya tienen entradas para los 16avos de final y otros intentarán conseguirlas. “No contamos con mucha solvencia, pero lo que podamos hacer lo vamos a hacer”, dijo.