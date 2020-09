Los vecinos de la localidad de Villa Iris, en el partido de Puán, elevaron un reclamo al Intendente Facundo Castelli, por los múltiples inconvenientes que vienen padeciendo durante la curentena. Atilio Pontet, Presidente de la Comisión Vecinal de Villa Iris, manifestó que vienen pidiendo una audiencia con el jefe comunal de Juntos por el Cambio para abordar una serie de problemáticas que se han visto agravadas por la pandemia.

"En este momento, los caminos rurales son un desastre. Lo que pagamos ya no es una tasa vial, es un impuesto. Si no se arreglan, es un impuesto. Me gustaría que se den una vuelta por la zona rural para ver los pozos, en auto directamente no se puede pasar. En el asfalto de la localidad también hay pozos y no se arreglan. Algunos baches fueron arreglados y otros quedaron sin reparar", explicó en declaraciones al medio local Diario de Puán.

Según comentó, otro de los problemas es el servicio del BAPRO que hace tres meses dejó de funcionar: "Hablé con el delegado, más que nada por la gente mayor que es la que más lo necesita, pero no lo arreglan. Y me dijo: 'Estamos viendo que venga alguien de Bahía Blanca y no de Capital o del Gran Buenos Aires'. Pasaron muchos meses y estamos en la misma. Para un sellado vamos a San Germán. Ida y vuelta son más de 50 kilómetros".

"Ayer, una médica odontóloga que reside en Bahía Blanca no pudo ingresar a Villa Iris y tenía tres pacientes esperándola. Siendo servicio esencial, no debería haber una razón para impedirle el ingreso", reclamó el dirigente, quien le hizo un pedido al Intendente: "Que colabore un poco con nosotros porque nos sentimos abandonados por el Municipio. Esto no viene de ahora, es de hace mucho tiempo. Quisiéramos hablar varios temas".