Con música, con actuaciones, con carteles y con muchas voces los vecinos exigieron que no "se regalen as tierras públicas para negocios privados. Que no puede sacarle la protección ambiental que le dio al predio la ordenanza 14.898, que no puede mirar para otro lado cuando tanta gente pide la declaración de la reserva."

"Nos acompañan otras luchas ambientales, centros culturales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, artistas, docentes, estudiantes, pero sobre todo los vecinos de los distintos barrios de Laferrere y de La Matanza que queremos que se proteja la reserva de una vez por todas y se dé marcha atrás con cualquier proyecto inmobiliario", continuaron.

Una vez en el Concejo Deliberante entregaron centenares de firmas que recolectaron, apoyando el tratamiento del expediente 526/2019 que lleva el proyecto.

Como cierre de la jornada fueron al Municipio "para señalar a Fernando Espinoza como uno de los grandes responsables de este proyecto inmobiliario. Lo hicimos con números artísticos de teatro y música, cerrando con unas palabras para resumir esta intensa lucha que lleva más de cuatro años"

Para finalizar anticiparon: "Esta lucha no termina acá, seguirá lo que deba seguir, y seguirá en otros tantos espacios naturales de La Matanza donde haya vecinos que quieran protegerlos. Porque esta conciencia que se ha despertado hace tiempo, que crece y se expande en cada rincón de nuestro suelo no tiene retorno, llegó para quedarse y hacer fuerza colectiva".