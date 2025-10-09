El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, calificó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una "democracia con una serie de fallas", evitando tildarlo de "dictadura". En declaraciones recientes al programa 540° con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum , Taiana afirmó que las fotos que circulan de él con Maduro no son recientes y que se trata de "fake news". Además, recordó que su cercanía con Hugo Chávez se debió a una alianza estratégica basada en el suministro de recursos como "plata y combustible".

La pregunta a @jlespert sobre si había recibido dinero de Machado o no era simple. Y la pregunta a Taiana sobre Maduro, también. @JorgeTaiana ¿Maduro es un dictador o no? Dice el excanciller y vacunado VIP que Venezuela es una "democracia con fallas" pic.twitter.com/X8FxP9n0dA — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 8, 2025

En cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela, Taiana expresó preocupación por el caso del gendarme argentino Nicolás Gallo, detenido en ese país. Aseguró que "una persona detenida debe tener acceso a un juez, haya cometido lo que haya cometido", destacando la importancia del debido proceso legal.

Respecto a las elecciones en Venezuela, Taiana admitió que "hay denuncias muy fuertes de que no se cumplieron los requisitos para una elección transparente". Pero justificó la exclusión de María Corina Machado de la participación electoral al señalar que "pidió la invasión de los Estados Unidos".

Finalmente, Taiana criticó lo que considera una "politización" de las críticas hacia Venezuela, argumentando que "al que se opone a Estados Unidos, se lo demoniza", y señaló que en países como Ecuador y Paraguay también se registran violaciones a los derechos humanos, aunque no reciben la misma atención mediática

