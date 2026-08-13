La Libertad Avanza (LLA) presentó en el Senado bonaerense un proyecto que busca modificar las reglas para la comercialización de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. El punto que genera mayor polémica es la posibilidad de que las estaciones de servicio puedan vender alcohol, una actividad que actualmente está prohibida por la legislación provincial.

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La iniciativa fue presentada por el senador provincial Diego Valenzuela y tramita bajo el expediente E 348/2026-2027. El proyecto propone modificar los artículos 1° y 2° de la Ley 11.825, que regula la venta, expendio y suministro de bebidas alcohólicas en territorio bonaerense.

Actualmente, el artículo 2° de la normativa prohíbe durante las 24 horas la venta, expendio, depósito y exhibición de bebidas alcohólicas en kioscos, kioscos polirrubro, estaciones de servicio y sus anexos, además de la venta ambulante.

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La propuesta de LLA busca eliminar específicamente a las estaciones de servicio y sus tiendas de conveniencia de esa prohibición. Si el proyecto avanza, estos establecimientos podrían incorporar bebidas alcohólicas a su oferta comercial.

La restricción, en cambio, continuaría alcanzando a kioscos, kioscos polirrubro y vendedores ambulantes.

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Desde el espacio libertario sostienen que las tiendas de conveniencia funcionan como comercios formalmente habilitados y están sometidas a controles municipales, bromatológicos y tributarios. Por eso, consideran que no deberían recibir un tratamiento diferente al de supermercados, autoservicios y otros comercios autorizados para vender alcohol.

Según los impulsores, la prohibición vigente genera además una desigualdad comercial para las estaciones de servicio frente a otros establecimientos.

El cambio en los horarios y el delivery

El proyecto también modifica el artículo 1° de la Ley 11.825, que establece los horarios de prohibición para la venta de bebidas alcohólicas destinadas al consumo fuera del establecimiento.

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La iniciativa propone que la prohibición rija desde las 23 hasta las 10, en lugar del esquema vigente de 23 a 8. El nuevo texto también incluye expresamente la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas dentro de esa prohibición horaria.

De esta manera, el proyecto combina dos modificaciones diferentes: por un lado, habilita a las estaciones de servicio a vender alcohol y, por otro, extiende hasta las 10 de la mañana la franja en la que no se puede comercializar ni entregar a domicilio este tipo de bebidas.

A este régimen se suma la Ley 13.178, que creó el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y establece la obligación de inscripción para quienes distribuyan, suministren, vendan, expendan, depositen o exhiban estos productos.

Los impulsores del proyecto aseguran que la reforma no modifica la prohibición de venta de alcohol a menores de edad ni el régimen de Alcohol Cero al Volante vigente en la Provincia.

Este punto aparece como uno de los aspectos sensibles del debate, ya que la propuesta pretende habilitar la comercialización de bebidas alcohólicas en establecimientos vinculados directamente con la circulación vehicular. Desde LLA diferencian la venta de alcohol de su eventual consumo antes de conducir y sostienen que los controles de seguridad vial continuarían vigentes.

El proyecto comenzó su recorrido en el Senado bonaerense y deberá ser analizado en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Para convertirse en ley, necesitará ser aprobado por ambas cámaras de la Legislatura provincial y posteriormente promulgado.

Si finalmente prospera, la reforma modificará una prohibición que rige desde hace décadas en la Provincia y permitirá que las estaciones de servicio y sus tiendas de conveniencia ingresen al mercado de venta de bebidas alcohólicas, compitiendo con supermercados, autoservicios y otros comercios habilitados.

El debate pondrá en discusión si la normativa vigente quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades comerciales, como sostienen los impulsores de la iniciativa, o si la restricción debe mantenerse por razones vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y la seguridad vial.