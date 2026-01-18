La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó en su último reporte que la temporada de verano 2026 tuvo un “arranque heterogéneo, pero con señales claras de dinamismo” y observó un cambio estructural a la hora de la decisión de los viajes de los turistas.

En ese sentido, hay “destinos que combinan naturaleza y eventos logran mejores niveles de ocupación y empuje de demanda, mientras que en varias plazas se consolida un turista más prudente, con estadías moderadas y decisiones de compra de último minuto”.

Entre otros puntos del reporte, se destaca que “los relevamientos muestran un inicio de temporada marcado por picos de ocupación asociados a fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación.”

“La dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados”, agrega.

Entre los destinos de la provincia de Buenos Aires, resalta Tandil, donde el mejor desempeño volvió a concentrarse en el segmento de cabañas (80%), traccionado por el turismo familiar y de naturaleza y por eventos deportivos puntuales, mientras que la hotelería tradicional mostró niveles más moderados.

Un segundo grupo de destinos presenta niveles medios pero sostenidos, característicos de plazas orientadas a escapadas y turismo regional, con ocupaciones que se mueven entre el 60% y el 75%. Chascomús registró el 62% de ocupación promedio con expectativas para la segunda quincena similares a las de la primera y una estadía promedio de 3 noches. Por su parte, Mar del Plata llegó al 60%. Para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.

También se observan destinos que comenzaron la temporada con niveles más bajos, pero con señales de recuperación y comportamiento ascendente hacia el resto del mes.

“La temporada de verano consolida un cambio estructural en los hábitos de viaje, con un turista que define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el gasto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas previamente planificadas”, señala la CAME.

Y agrega: “Este comportamiento no responde a un destino en particular, sino que aparece de manera transversal en todo el país, desde plazas urbanas de paso hasta destinos icónicos de naturaleza y ciudades que funcionan como escapadas de fin de semana. Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación”.

“Uno de los rasgos más visibles es la decisión tardía de viajar, características que se observan cada vez más frecuente”, subraya, a la vez que recalca que “la duración de la estadía acompaña esta lógica más flexible y fragmentada”.

Y añade: “Aun con un turista más prudente y selectivo, los datos de la primera quincena confirman que el gasto turístico sigue siendo significativo y genera un impacto económico concreto en las economías locales”. En gran parte del país, los gastos se ubican en el rango de $ 95.000/$ 100.000 por persona/día.

Asimismo advierte que “en la comparación contra la quincena de 2025, una señal de alerta son los datos de provincia de Buenos Aires” donde “los registros oficiales marcaron una caída del 21%, que se sintió con mayor intensidad en los destinos de la Costa Atlántica (-26%). Por ejemplo, los gastos turísticos realizados con Cuenta DNI bajaron un 40%”.

Por último plantea que en la primera quincena del verano “la cantidad de eventos y actividades” operan como los “principales aceleradores del movimiento turístico, con impacto directo tanto en la ocupación como en la circulación comercial”.