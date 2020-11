Por Ramiro Pablo Gómez

Federico Scremin es el Presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y se prepara para “la mejor temporada posible”. En dialogó con la LaNoticia1.com expresó que se han enfocado en promocionar “la naturaleza y sectores de Mar del Plata que nos son tan conocidos” con el objetivo de evitar aglomeraciones y ofrecen una “abanico” de opciones turísticas en un contexto de pandemia.

El lema de Mar del Plata para esta temporada es "Disfruta de manera responsable” para recordar que se puede vacacionar pero con los cuidados individuales qu requiere este momento sanitario.

- Hace dos semanas que la Provincia confirmó que “hay temporada de verano”. ¿Cómo viene la demanda turística hacia Mar del Plata?

Es reciente el anuncio de la temporada y todavía quedan dudas sobre algunos protocolos que está terminando de definir la Provincia, por lo tanto, es incipiente lo que tiene que ver con reservas. Hay muchas consultas a partir del programa "Pre Viaje", gente que está sacando su permiso de propietario no residente. A diferencia de otros años el movimiento comenzó en noviembre pero esperamos que con el correr de las semanas esto vaya en crecimiento.

- Mencionaste que tienen dudas con los protocolos ¿Cuáles son?

La Provincia ha anunciado algunas cuestiones pero no tenemos por escrito los protocolos finales por ejemplo de hotelería. Todavía no está la aplicación "Cuidar Verano" para ver qué es lo que tenemos que completar, nos falta la confirmación de los protocolos de balnearios y playas públicas. La Provincia de Buenos Aires es quien tiene la competencia de aprobación de actividades y protocolos. Nosotros estamos a la espera de eso.

- ¿Cómo está funcionando la promoción Pre Viaje que otorga el 50% de crédito al turista?

Ha generado que se empiece a mover con muchas consultas y en algunos casos contrataciones. No solo lo que tiene que ver con hotelería sino alquiler de carpas a través de agencia de viajes. Es un programa que ayuda y sirve para incentivar. Igual Mar del Plata es un destino donde mucha gente llega en auto, tiene su departamento o casa pero este programa apunta al que viene a un hotel. Somos el segundo destino más buscado del país.

- En diciembre comienza la temporada de verano en este contexto atípico de pandemia. ¿Qué ofrece Mar del Plata como destino turístico en este escenario?

Desde el municipio estamos avanzado con la gastronomía al aire libre con el programa "Comemos afuera" por el cual muchos restaurantes, confiterías y cervecerías van a tener la posibilidad de tener más mesas en el exterior, algo que se busca en esta re apertura del turismo. La secretaria de cultura está trabajando en actividades en espacios públicos ya sea plazas o playas.

Entendemos que vamos a tener temporada teatral ya que varios teatros van a abrir a partir de protocolos, reducción del aforo y ventilación adecuada. Va a haber opciones de autocine y auto eventos, uno está abriendo este mes y otros comienzan a partir de diciembre. Después todo lo que tenemos para ofrecer en lo que respecta al aire libre como la playa pero también sierra y laguna.

- ¿Hay algún tipo de promoción, información o re educación desde el ente turístico estatal para el visitante que está acostumbrado a consumir Mar del Plata de una manera tradicional por sus teatros, casinos o playas céntricas?

Durante todo este año, desde nuestras redes sociales, nos hemos enfocado en la naturaleza y en sectores de Mar del Plata que nos son tan conocidos. En estos días vamos a empezar a promocionar las distintas playas con enfoque en las del norte y sur que mucha gente no las conoce. El lema para esta temporada es "Disfrutar de manera responsable" porque sabemos que la gente quiere tomarse unos días de descanso pero tenemos que seguir siendo responsables para que no se contagien ni los marplatenses ni los turistas.

- El intendente local, Guillermo Montenegro, ¿puso un límite de ocupación media del 50%?

Eso es lo que decía la Provincia en un zoom que realizó con intendentes de la Costa Atlántica. A partir que salga la aplicación "Cuidar Verano" vamos a estar atentos a los permisos que se vayan pidiendo para no exceder una cantidad de personas que pueda hacer difícil evitar aglomeraciones pero no hablamos de números. Lo que esperamos es poder reactivar el sector y poder tener distanciamiento pero Mar del Plata es una ciudad muy grande, sus recursos también y esperamos que esto sea de ayuda.

- Entonces no hay límite de ocupación estipulado

Lo que vamos a ver es que los números sean razonables para poder mantener el distanciamiento. La Provincia había hablado de números pero eso lo iremos viendo con el correr de las semanas y el crecimiento del interés.

- Qué pasa cuando el turista está en destino y da positivo de COVID. ¿Está clara la logística a seguir?

Lo que ha indicado la Provincia es que si un turista da positivo tiene que volver a su lugar de origen. Eso por supuesto si tiene la posibilidad y un auto. La Provincia dijo que iba a reforzar el sistema sanitario. Nosotros no solo pensamos en la ciudad de Mar del Plata sino en el resto de costa atlántica porque al hospital regional que se encuentra en Mar del Plata llegan todos los pacientes de la costa. Seguramente también se refuercen las ambulancias para que la gente pueda ser trasladada en caso que necesite internación.

- Mar del Plata es un destino con una gran infraestructura hotelera. ¿Cómo impacta la prohibición del uso de aire acondicionado central?

Depende del hotel. Están los que tienen aire acondicionado individual en cada habitación y otros que tienen el central. Si es un día de mucho calor es complejo para el hotel ofrecer una habitación donde la persona no va a sentirse cómoda. La ganancia del hotel es ofrecer comodidad y eso lo complejiza. La Ciudad de Buenos Aires acaba de sacar su protocolo y no ha prohibido el aire acondicionado de esa forma pero bueno, las asociaciones hoteleras siguen en contacto con la Provincia para ver cómo trabajar este tema que se anunció con muy poco tiene de cara a la temporada y no siempre uno se puede adaptar. En un año difícil para tener costo altos de adaptación.

- Tengo entendido que quieren incentivar estadías más prolongadas para evitar el recambio turístico. ¿Hay planificación con el sector privado para promocionar eso?

En los últimos años ha crecido la cantidad de gente que vino pero disminuyó la cantidad de días promedio. En un contexto de pandemia lo ideal sería que la gente venga más tiempo ya que aunque la cantidad de personas sea menor en número de pernoctaciones puede ser similar. Ahora, la gente primero tiene que tener los días de vacaciones, y además, el presupuesto para hacerlo.

Lo que tiene que ver con alquileres de departamentos han fijado que sea un mínimo de una semana cuando en otras temporadas se alquiló por menos días. En hotelería sabemos que tradicionalmente uno puede venir pocos días. Es ideal que las estadías sean más prolongadas pero no es algo que nosotros podamos definir porque depende de la capacidad de dinero de la gente.

- Si bien hablamos de reactivar la industria del turismo, en este contexto, tienen una oferta limitada. Es decir, el turismo de congresos no se puede realizar, el de fin de semana largo tampoco, los hoteles no pueden brindar desayuno buffet, las piletas con aforo, etc. Si elevan mucho los precios no va a ser atractivo económicamente. Cómo se maneja esta tensión entre la rentabilidad, la oferta, la demanda y el producto.

Eso sucede y nosotros tenemos que compensar con la naturaleza, la posibilidad de la playa. La gente quiere salir pero está claro también que hay limitaciones. Esperamos de cara al año que viene podamos dejar atrás esta pandemia y retornar las convenciones. A veces se genera una confusión en que lo único que importa es la temporada de verano y no es así. Mar del Plata es una ciudad de turismo los doce meses del año. En un año normal recibe en el mes de agosto 500 mil personas o más. Entonces no es solo un destino de enero y febrero. Nuestra ciudad tiene alternativas y opciones los doce meses.