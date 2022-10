Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Los argentinos ya piensan en las vacaciones de verano y buscan dónde alojarse. Tras el “dólar Qatar” y la suba de los precios a los paquetes al exterior más ciudadanos miran las costas bonaerenses con cariño pero los precios asustan.

El relevamiento efectuado fue sobre la plataforma digital Despegar. La misma agrupa una gran cantidad de alojamientos de todas las categorías aunque muchos hoteles deciden vender directamente al pasajero antes que comisionar a la plataforma y reducir sus ganancias. Por lo tanto, los precios que detallamos a continuación sirven como panorama pero no son la única referencia de valores.

Costa bonaerense

En Mar del Plata los precios de hoteles 3 estrellas promedian los 30 mil pesos por noche aunque hay unas pocas opciones más baratas. De las que figuran en la web de Despegar, hay una sola a 16 mil y otra a 22 mil.

Mientras tanto en Pinamar para enero figuran “todos los alojamientos reservados”. Es decir, que la plataforma despegar ya no tiene opciones para ofrecer pero no quiere decir que no haya otros alojamientos.

En la localidad de Santa Teresita, ubicada en el partido de La Costa, hay pocas opciones disponibles. Un hotel dos estrellas, 13 mil pesos la noche, y otros dos de tres estrellas, 20 mil. En San Bernardo, un tres estrellas, también 20 mil pesos la noche.

En Villa Gesell los valores arrancan en 30 mil pesos por noche. La disparidad de precios es tal que un 4 estrellas sale 30 mil y otro de la misma categoría, ubicado a 5 cuadras del primero, 56 mil pesos. Para coronar el descalabro de valores, aparece un tres estrellas a 66 mil pesos la noche.

En la localidad de Miramar, en General Alvarado, hay una opción a 20 mil pesos en un tres estrellas pero los próximos alojamientos saltan a 30 mil por noche.

En Tandil hay pocas opciones por esa plataforma digital y un 4 estrellas sale 35 mil pesos la noche.

Reiteramos que desde LaNoticia1.com no estamos buscando establecer precios de referencia sino hacer un relevamiento de valores de la plataforma digital mencionada.

Consideramos que los precios son elevados y el pasajero deberá ser creativo para encontrar opciones. Puede buscar alojamientos que no estén en despegar y consultar la tarifa, buscar casas o departamentos y/o preguntar en las agencias de viajes que pueden tener valores promocionales.

Los operadores turísticos, quienes ofrecen hotelería o paquetes a las agencias de viajes y estas últimas a los pasajeros, no lanzaron los precios de temporada por la incertidumbre inflacionaria. Los hoteles también están retrasando la confirmación de valores para no quedar tan lejos entre la fecha que comienza la venta y enero.