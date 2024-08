El escándalo en torno a los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada sumó un nuevo episodio este sábado, cuando se difundieron imágenes de la panelista sentada en el sillón de Rivadavia, el histórico asiento presidencial. Este nuevo capítulo generó una fuerte reacción del actual presidente Javier Milei, quien no dudó en expresar su indignación a través de sus redes sociales.

Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se… — Javier Milei (@JMilei) August 17, 2024

Milei, en un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), calificó la situación como "vergonzosa" y defendió su decisión de no utilizar el sillón presidencial durante su mandato, salvo en contadas excepciones. En su posteo, titulado "error tipo 2", el mandatario hizo referencia a "no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos", destacando que su decisión de evitar el uso del sillón de Rivadavia era una muestra de respeto hacia los próceres que alguna vez ocuparon ese lugar.

"Vergüenza es poco", sentenció el libertario, en referencia a las imágenes que circularon, donde se puede ver a Pettinato en una actitud jocosa, sentada en el sillón presidencial mientras Fernández la filma. En el video, de apenas 20 segundos, se escucha a Pettinato bromear: "Ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar", mientras Fernández le pide que le repita que lo ama, a lo que ella responde con un doble "te amo".

Desde el gobierno, la indignación no se limitó a las palabras de Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se manifestó enérgicamente sobre el asunto, subrayando que el video es una clara muestra de la "falta de respeto a las instituciones" durante la gestión del Frente de Todos. "Se ha insultado la investidura presidencial y la historia de la República Argentina. Vergüenza total", afirmó Adorni.

El video, que es el tercero de una serie que fue saliendo a la luz, generó una oleada de comentarios en las redes sociales, muchos de ellos replicados por el propio Milei. Uno de los mensajes que compartió sugería que "los ka sabían todo" lo que ocurría y que al callar se convertían en "cómplices", mientras que otro se burlaba del encuentro, describiéndolo como "un almuerzo más raro".

El origen de estos videos se remonta a un hallazgo de la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien encontró las imágenes en un antiguo teléfono de Alberto Fernández que fue dado a su hijo Francisco para jugar. Según relató Yañez en una entrevista desde Madrid, fue su madre quien descubrió el material mientras el niño, de apenas un año y medio, manipulaba el dispositivo. La ex primera dama detalló que además de los videos, encontró fotos de otras mujeres, lo que la llevó a cuestionar la "desprolijidad" del ex presidente al dejar contenido tan delicado en un teléfono accesible para su hijo.