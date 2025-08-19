Verónica Magario junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el intendente local, Nicolás Mantegazza, recorrieron el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Santa Inés.

El flamante edificio de 458,57 m2 cuenta con siete consultorios; de los cuales cinco son de atención general y los otros son odontológico y ginecológico.

De la actividad también participó la Jefa de Gabinete municipal y candidata a concejal, Daniela Lassalle.

“Más allá de la dignificación que tienen estos edificios, porque cuando llegamos a un lugar público a ser atendidos, que tengamos un lugar así es maravilloso. La dignidad también está en el edificio donde nos atienden”, dijo la Vicegobernadora en el acto de apertura.

“Un Estado que no invierte en salud, en educación, en desarrollo, en crecimiento, acompañado por el desarrollo de la provincia y los municipios, es un Estado que se aparta y que quita esos derechos”, resaltó.

“Se está hablando demasiado del fentanilo ¿Dónde está el ministerio de Salud de la Nación de Milei? Está totalmente ausente, porque no creen en el Estado. Entonces esas muertes son responsabilidad de Javier Milei, que no se hace cargo de hacer lo que tiene que hacer”, afirmó Magario.

La Vicegobernadora hizo mención también a los médicos que “nos salvan las vidas” y que “cobran una miseria”. “El bolsillo está destrozado; no hay trabajo, cada vez se achican más las fábricas y los sueldos alcanzan cada vez menos”, dijo.

Verónica Magario les solicitó a los bonaerenses que concurran a votar en las elecciones legislativas. También pidió construir “una épica y una cruzada” para frenar a la motosierra en la provincia de Buenos Aires. “Este 7 de septiembre las urnas se tienen que llenar de boletas de Fuerza Patria”, cerró.

Por parte, el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, resaltó el trabajo realizado en materia de atención primaria de salud. “Este centro de salud que inauguramos hoy, el noveno de San Vicente, es el 196 que hizo el gobierno de Axel Kicillof en toda la provincia de Buenos Aires. Todo lo contrario, a la crueldad que nos quieren imponer desde el Gobierno nacional”, sostuvo.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) brindan atención general, odontológica y ginecológica, además de contar con servicios de prevención comunitaria y formación del personal. También funcionan articuladamente con el Hospital Ramón Carrillo, provincializado hace tres años por decisión del gobernador Axel Kicillof.

En tanto, Nicolas Mantegazza resaltó la política de la provincialización del sistema de salud. “Poder fortalecer la red de atención primaria, poder tener más especialidades y poder tenerlo en cercanía, es parte de la agenda y los desafíos que teníamos por delante”, dijo el intendente local.

Por su parte, la Jefa de Gabinete municipal y candidata a concejal local, Daniela Lassalle, afirmó que el SUM del Centro de Atención Primaria de la Salud podrá ser utilizado como Centro Integrador Comunitario (CIC). “Este centro de salud viene a formar parte de un circuito que venimos trabajando hace muchos años, y para nosotros la salud debe ser pública”, cerró.