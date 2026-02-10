Viajar desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires será sensiblemente más caro a partir de la próxima semana. El Gobierno nacional oficializó un aumento del 41% en los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA, una suba que impacta de lleno en los servicios que conectan la capital bonaerense con CABA, como el Misión Buenos Aires y la Costera Metropolitana.

Ads

La medida fue confirmada mediante la Resolución N° 8/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de Fernando Herrmann. El incremento se aplicará en dos tramos: un 31% desde el martes 17 de febrero y un 10% adicional el 16 de marzo.

Cuánto costará viajar desde La Plata a CABA

Entre las líneas alcanzadas por el aumento están la 129 y la 195, operadas por Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana, que unen la Terminal de Ómnibus de La Plata con Once, Retiro y el microcentro porteño.

Ads

Con la suba completa, el boleto de la Costera pasará de $3.330 a $4.695 por viaje. Esto significa que una persona que se traslada todos los días desde La Plata a CABA deberá destinar cerca de $9.000 diarios solo en transporte, lo que puede representar entre $130.000 y $140.000 mensuales, según relataron pasajeros en un móvil de C5N realizado en la capital bonaerense.

“Es un costo que hay que pensar bien. Entre el tiempo y lo que sale, a veces no vale la pena”, contó uno de los usuarios consultados en la parada de la Costera. Otros admitieron que el aumento era “esperable”, pero remarcaron que el problema es que los sueldos no acompañan.

Ads

A quiénes alcanza el aumento

Desde el área de Transporte explicaron que el ajuste “responde a la necesidad de actualizar la tarifa y mejorar la competitividad del sector automotor”. También aclararon que el incremento alcanza únicamente a las líneas del AMBA que dependen del Estado nacional, y no a los servicios provinciales o municipales.

El anuncio llega semanas después de que el Ejecutivo lograra desactivar un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tras comprometerse a revisar subsidios y tarifas para garantizar el pago de salarios.

Un golpe directo al bolsillo bonaerense

El impacto se siente especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde miles de trabajadores y estudiantes viajan a diario hacia la Ciudad por la concentración de empleo y servicios en CABA. Para quienes viven más lejos, como en La Plata y otras ciudades del interior bonaerense, el aumento vuelve a poner en debate la desigualdad territorial y el costo de moverse para trabajar.