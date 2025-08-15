Gerónimo Verón, de 21 años fue visto por última vez este lunes cuando viajó desde San Pedro a la localidad de Garín, partido de Escobar, a trabajar como vendedor ambulante junto a un amigo.

Su familia radicó la denuncia al no tener información sobre él desde entonces. Gerónimo tiene tez blanca, pelo corto castaño, ojos marrones, mide 1.70 de estatura, tiene contextura delgada y tatuajes en ambos brazos.

Fue visto por última vez cuando junto a un amigo salió de su casa para ir a trabajar. La mamá del joven radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría local tras no tener información de su hijo durante cuatro días.

Al momento de ausentarse vestía campera tipo rompe viento negra, pantalón de jean azulado, bufanda de lana color verde, zapatillas deportivas negras con suela blanca y gorra de visera de color beige, tal como en la foto que difundió la DDI.

Su mamá indicó que el joven tiene problemas de consumo de drogas. Por otro lado, afirmó que se fue sin su DNI y no utiliza redes sociales, ya que no tiene celular. La Justicia pidió que quien tenga algún tipo de información sobre Gerónimo se comunique al 911. Interviene en la investigación la Fiscalía en turno.

