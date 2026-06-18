La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó una nueva etapa de ampliación del Anillo Digital, el sistema de cámaras con lectoras de patentes que permite monitorear en tiempo real los vehículos que ingresan y egresan del distrito. La iniciativa contempla la incorporación de 50 nuevos dispositivos y apunta a consolidar un “muro digital” contra el delito.

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Durante el anuncio, la jefa comunal remarcó la importancia de la herramienta tecnológica para la prevención de hechos de inseguridad. “Seguimos ampliando el Anillo Digital, que son las cámaras que leen las patentes de autos, motos, camiones y cualquier vehículo que entra al municipio. Estas cámaras van monitoreando si esos vehículos participaron en algún delito o forman parte de una investigación judicial”, explicó.

Actualmente, el municipio cuenta con 220 cámaras lectoras de patentes distribuidas en puntos estratégicos. Con esta nueva etapa se reforzarán accesos clave definidos a partir de análisis delictuales, con el objetivo de mejorar la capacidad de detección y respuesta ante situaciones sospechosas.

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Martínez adelantó además que el objetivo para el próximo año es alcanzar una cobertura total de los ingresos al partido. “Queremos convertir este Anillo Digital en un verdadero muro digital, donde todos los accesos a Vicente López estén monitoreados por lectoras de patentes”, sostuvo.

Los trabajos continuarán sobre los sectores pendientes en los límites con San Isidro, además de reforzar áreas linderas con la Ciudad de Buenos Aires y sumar vigilancia en cruces ferroviarios.

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Según datos oficiales, el sistema permite identificar vehículos con pedido de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales mediante alertas automáticas coordinadas desde ESCUDO. Entre 2024 y 2025, las detenciones relacionadas con alertas generadas por esta tecnología crecieron un 13%.

La red de monitoreo se complementa con más de 2.300 cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, los Puntos Seguros ubicados en espacios públicos y centros comerciales, y la Patrulla Municipal que recorre los distintos barrios del distrito.

Al cerrar su mensaje, la intendenta defendió la decisión de destinar recursos locales a políticas de seguridad. “Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia de Buenos Aires que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales”, afirmó.