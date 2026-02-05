La obra en la escuela Manuel Dorrego inició en agosto del año pasado y actualmente se están realizando las tareas finales de terminaciones. Los trabajos incluyeron la ampliación de la cocina y las oficinas administrativas, la reforma integral de la sala de maestros, dirección, secretaría y baños de planta baja, además de la renovación de pisos, techos e instalaciones de servicios. También se llevaron adelante trabajos de pintura en áreas comunes de todos los niveles del edificio, se informó oficialmente.

Asimismo, se incorporó nuevo equipamiento para la cocina, permitiendo poder cocinar los almuerzos y colaciones de más de 380 alumnos, para que disfruten de alimentos saludables.

En 2025, el Municipio lanzó “Escuelas sin sellos”, una nueva iniciativa de alimentación saludable en las escuelas y jardines municipales. El objetivo es reemplazar los alimentos ultraprocesados y envasados por comidas caseras, sin exceso de azúcar, grasas, calorías ni sodio, elaboradas en las propias instituciones educativas.

