El reconocido periodista especializado en boxeo Carlos Irusta presentó anoche en Vicente López su libro “Yo estuve ahí (Mi vida junto al boxeo)”, en un encuentro que reunió a amantes del deporte y figuras vinculadas al ambiente del pugilismo. Entre los presentes estuvo la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Ads

La actividad tuvo lugar en el Club VILO, ubicado sobre Gobernador Vernet 455, donde el periodista compartió historias, anécdotas y experiencias acumuladas durante décadas de trayectoria cubriendo algunas de las peleas más importantes del boxeo argentino e internacional.

La jornada contó con una importante convocatoria, con más de 50 personas presentes para acompañar la presentación de la obra. Durante el encuentro, Soledad Martínez intercambió libros con el autor, mientras que el periodista recibió una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. Según destacaron los organizadores, se vivió una noche “muy linda y emotiva”, atravesada por los recuerdos, el afecto y la pasión por el deporte.

Ads

Tras el evento, la intendenta compartió una foto junto al periodista en sus redes sociales y destacó la importancia cultural de la actividad para el distrito. “Carlos Irusta, una de las voces más importantes del periodismo deportivo argentino, presentó su libro en VL. Me llevo ‘Yo estuve ahí’ para mi biblioteca y le regalé nuestro libro de Lumiton sobre los años dorados del cine nacional. Vicente López también es esto, un punto de encuentro para la cultura, el deporte y las historias que forman parte de nuestra identidad”, escribió.

El libro recorre buena parte de la vida profesional y personal del periodista, quien trabajó durante años en la histórica revista El Gráfico y es considerado una de las voces más reconocidas del periodismo de boxeo en Argentina. Recientemente, además, fue nominado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Canastota, uno de los máximos reconocimientos para quienes documentan este deporte a nivel mundial.

Ads

En las páginas de “Yo estuve ahí”, el autor revive coberturas históricas y recuerdos junto a figuras legendarias del boxeo internacional, desde Muhammad Ali hasta Ray Sugar Leonard y Marvin Hagler, además de grandes nombres argentinos.

La presentación en Vicente López contó con la participación del Dr. Antonio Rendon Russo, ex presidente de la Casa del Boxeador Zona Norte, quien formó parte de la organización del encuentro. También participó Marcelo Fabián Domínguez, ex campeón mundial de la categoría crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 1995 y 1998. Entre los asistentes estuvo además Guillermo López, periodista radial y fundador del Centro de Investigación Histórica Vicente López, junto a vecinos, seguidores del boxeo y referentes vinculados a la actividad cultural y deportiva del distrito.

Días atrás, Irusta ya había presentado el libro en Bahía Blanca, en una actividad realizada en el auditorio de la Cooperativa Obrera, donde también repasó anécdotas de su extensa carrera y compartió historias “desde el borde del ring”, como suele definir a sus años cubriendo el mundo del boxeo.