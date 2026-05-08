El Ejecutivo local anunció el lanzamiento del “IA Challenge” para que las ideas de los vecinos crezcan, se desarrollen y se conviertan en proyectos reales. Esta iniciativa, enmarcada en el programa “VL Emprende”, invita a emprendedores y ciudadanos con proyectos en marcha a potenciarlos mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), se informó oficialmente.

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Desarrollada en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la propuesta busca fortalecer el ecosistema emprendedor local y acercar herramientas tecnológicas de vanguardia a la comunidad.

En este marco, desde el Centro Universitario de Vicente López, la Intendenta Soledad Martínez manifestó: “Lanzamos este concurso para cualquier persona que tenga un emprendimiento, una idea o proyecto que se pueda potenciar con IA. Queremos acompañar ese talento que ya existe en nuestra ciudad”.

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La inscripción estará abierta hasta el 31 de mayo para quienes desarrollen iniciativas orientadas a mejorar la gestión urbana, institucional o comunitaria, así como proyectos productivos innovadores. Las postulaciones se realizan de forma online a través del formulario disponible en mvl.edu.ar y de las redes de la Secretaría de Empleo (@empleoyemprendevl).

“Hace tiempo que desde Vicente López venimos impulsando el uso de la Inteligencia Artificial, no solo desde nuestro gobierno como lo hacemos en casi todas las áreas, sino también de parte de los vecinos. Estoy convencida que de todo el talento que tenemos en nuestra ciudad va a surgir alguna idea que se pueda potenciar con Inteligencia Artificial y que pueda mejorar nuestra ciudad, nuestros barrios”, añadió Martínez.

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