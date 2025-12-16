El equipo de estudiantes ganador consultó al Instituto Bignone y también al reconocido cantante e influencer Nahuel Pennisi para el proyecto. El concurso “Ser Emprendedor” permite que los alumnos, guiados por los docentes, tengan la oportunidad de aplicar sus ideas de negocios y desplegar su capacidad emprendedora, además de competir por premios para financiar las iniciativas.

De Vicente López participaron 343 estudiantes de 5º y 6º año. Durante meses, distintos grupos de trabajaron en la creación de iniciativas emprendedoras vinculadas a sectores como el industrial, comercial, gastronómico, tecnológico, social y ambiental, entre otros.

El segundo puesto fue para el Instituto Ceferino Namuncurá de la Provincia de Mendoza, por el proyecto “Napkind", que consiste en la producción de rollos de cocina reutilizables con el objetivo de promover hábitos de consumo más responsables y reducir el impacto ambiental.

