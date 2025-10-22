“Durante muchos años escuchamos que la educación nos da oportunidades, nos hace libres, nos cambia la vida. Pero pocas veces se habla de acciones concretas o de políticas que realmente mejoren el sistema. Falta debate, y eso es justamente lo que queremos generar con este espacio”, indicó Soledad Martínez en un adelanto del programa.



El primer capítulo ya está disponible en Spotify y YouTube, con una entrevista a Guillermina Tiramonti, Licenciada en Ciencia Política (USAL) y Magíster en Educación y Sociedad (FLACSO). Junto a ella, Martínez analiza cómo cambió la escuela, el trabajo y el modo de aprender en los últimos años, a partir de una pregunta central: “La escuela de hoy no es la de antes… pero, ¿es la que necesitamos hoy?”.



En el marco de la conversación, reflexionan sobre el impacto de la tecnología, la necesidad de actualizar los contenidos y las prácticas pedagógicas, el rol de la política educativa y la importancia de contar con evaluaciones basadas en datos concretos para mejorar la calidad del sistema.



Los futuros episodios, que se estrenarán todos los miércoles, contarán con invitados destacados como Florencia Salvarezza, lingüista y especialista en comprensión lectora, y Sergio Siciliano, legislador porteño y Magíster en Política y Administración de la Educación.

Ads

Ads