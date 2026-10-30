Por segundo año consecutivo, el municipio gobernado por Soledad Martínez volvió a posicionarse como el mejor evaluado del conurbano bonaerense en la tercera edición del IGEC, encabezando la clasificación general y subiendo su puntuación de 3,39 a 3,78 en 2026, por sobre un promedio de 2,59 puntos.

Ads

El municipio obtuvo el primer puesto en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Alcanzó una puntuación de 3,78 sobre 5 y se destacó por encima de los 31 municipios del conurbano bonaerense analizados, seguido por Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11).

El índice se basa en una escala diseñada para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de sostenibilidad y gestión estratégica de cada ciudad. Se estructura en cinco dimensiones que se descomponen en 31 variables representativas, las cuales, a su vez, integran 159 indicadores. Este enfoque permite ofrecer un diagnóstico integral de cada conglomerado urbano, identificando tanto sus fortalezas como sus áreas de oportunidad para promover un desarrollo urbano sostenible.

Ads

En esta nueva edición, el relevamiento se amplió de 24 a 31 municipios del AMBA, incorporando a Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. Vicente López mantuvo el primer lugar y mejoró sus resultados en las cinco áreas analizadas, alcanzando el primer puesto en cuatro de ellas: política-institucional, sociedad, tecnología e infraestructura y desarrollo económico, esta última compartida con Tres de Febrero. En total, solamente cinco municipios superaron los tres puntos en la clasificación general.

Uno de los avances más destacados se registró en la dimensión de sociedad, que contempla aspectos vinculados con la educación, la cultura, la seguridad, el empleo y el tratamiento del espacio público. Vicente López pasó de 3,13 a 3,88 puntos en 2026, obteniendo la calificación más alta entre los municipios evaluados seguido por Tres de Febrero (3,46), Escobar (3,32) y San Miguel (3,24). También mostró una mejora significativa en desarrollo económico, donde pasó de 3,07 a 3,72 puntos compartiendo el primer lugar con Tres de Febrero, por delante de Escobar (3,28), San Miguel (3,24) y San Isidro (3,21).

Ads

En el eje de tecnología e infraestructura también logró una mejoría, alcanzando los 4 puntos que ubican a Vicente López como la mejor calificada en la categoría, considerando la cobertura de servicios públicos, la conectividad y la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión municipal. A continuación se posicionaron Escobar y San Isidro, ambos con 3,77 puntos, y Tres de Febrero con 3,62.

El distrito también encabezó con 4,03 puntos la terna de política institucional, que evalúa la capacidad de gestión y transparencia de la administración en materia de participación ciudadana, planificación urbana e innovación. Detrás se ubicaron Tres de Febrero (3,52), San Miguel (3,48) y San Isidro (3,34).

En cuanto a la dimensión de medio ambiente, Vicente López también mejoró su desempeño, pasando de 3,10 a 3,29 puntos para ubicarse en el tercer lugar, detrás de Tres de Febrero (3,45) y Escobar (3,37), y por delante de San Isidro (3,11). Esta última categoría, que analiza las políticas de sostenibilidad urbana, movilidad, eficiencia energética y gestión de residuos, registró el promedio más bajo del relevamiento, con 2,32 puntos.

Ads

Entre las fortalezas de Vicente López, el nuevo informe de la UBA destacó la amplia cobertura de los servicios públicos en sus nueve localidades, el alumbrado público 100% LED, el desarrollo de políticas sociales propias y la articulación con otros sectores a través de convenios y alianzas estratégicas con organismos y empresas.

El estudio también identificó importantes diferencias entre los municipios del conurbano, con una brecha del 87% entre la puntuación promedio de los cinco distritos mejor posicionados y la de los cinco últimos. Con estos resultados, Vicente López se mantiene por segundo año consecutivo al frente del índice y consolida su posición entre los municipios mejor ponderados en materia de gestión estratégica y desarrollo urbano en el conurbano bonaerense.

El informe completo: