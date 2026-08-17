La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el rumbo del Gobierno de Javier Milei y expresó su preocupación por los argentinos que no tienen trabajo o no llegan a fin de mes. Lo hizo durante su paso por Venado Tuerto, Santa Fe, donde participó de la 90ª Expo Venado.

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“Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, afirmó Villarruel al referirse a las prioridades que, a su entender, debería tener la dirigencia política.

La vicepresidenta sostuvo que la generación de empleo debe ocupar un lugar central en la agenda y vinculó esa cuestión con la situación de las familias. “Sin trabajo, no hay familia, sin familia, no hay protección”, planteó.

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En esa línea, consideró que Argentina tiene un potencial importante, aunque atraviesa dificultades. “Lo potencial debiera ser un futuro bueno, exitoso, y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, señaló.

Villarruel también remarcó que la clase política debería concentrarse especialmente en esos problemas. “Creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”, sostuvo.

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🗣️ Villarruel: “Sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tiene trabajos o no pueden llegar a fin de mes” pic.twitter.com/CCRZpmNjjU — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) August 17, 2026

Villarruel volvió a reclamar por las retenciones

Las declaraciones se produjeron luego de la participación de la vicepresidenta en Expo Venado, donde también se refirió a la situación del campo y la industria.

En ese escenario, Villarruel sostuvo que el futuro de ambos sectores debería estar vinculado a una reducción de la carga tributaria y afirmó que el campo y la industria deberían avanzar hacia un esquema sin retenciones a las exportaciones.

La posición volvió a exponer sus diferencias con el Gobierno nacional, en un contexto en el que la relación política entre Villarruel y el presidente Javier Milei atraviesa desde hace tiempo distintos cruces y desacuerdos.

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El 17 de agosto conmemoramos el Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, el General Don José de San Martín. Un militar de raza que nos enseñó que la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor.



Cuando la Revolución flaqueaba en el norte, San Martín cambió… pic.twitter.com/8QavTdIyEm — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 17, 2026

El homenaje de Villarruel a San Martín

Este lunes, además, Villarruel utilizó sus redes sociales para recordar al general José de San Martín, a 176 años de su muerte.

La vicepresidenta reivindicó su trayectoria militar y su papel en las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú. “San Martín es el norte de los argentinos que no se arrodillan y defienden la soberanía nacional todos los días”, expresó.

Villarruel también destacó que el Libertador dejó como enseñanza que “la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor”.

En su mensaje, recordó el Cruce de los Andes, las victorias de Chacabuco y Maipú y la participación de San Martín en el proceso de independencia sudamericano.

La vicepresidenta cerró su homenaje con una consigna vinculada a la soberanía nacional: “San Martín nos dio la Independencia y nos entregó una Nación soberana”.